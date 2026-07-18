『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』渋谷TSUTAYAでイベント、フォトスポットとコラボカフェ訪問レポート

東京・渋谷のSHIBUYA TSUTAYAにて、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の公開を記念した期間限定のスペシャルイベント「BRAND NEW SPOT SHIBUYA」が2o26年7月18日（土）より開催中だ。

会場では、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の世界観を存分に味わえるフォトスポットの数々の他、限定メニューも堪能できるコラボカフェも登場する。

世界的に有名な観光地でもある渋谷スクランブル交差点の一角に、スパイダーマンが堂々の登場。SHIBUYA TSUTAYAにスパイダーマンが大々的にディスプレイされ、その対角となるハチ公側にもスパイダーマンの特別広告が登場。まるで渋谷の象徴的な街並みをスパイダーマンがジャックしたような、大規模なプロモーションが展開されている。

1F SPIDER-MAN BRAND NEW SPOT SHIBUYAでは、様々な予告編やインタビュー映像に加え、Mrs. GREEN APPLE が手掛ける話題の日本版主題歌「Brand New」のリリックビデオも投影。さらにスパイダーマンの世界観を堪能できるフォトスポットの数々も設置され、渋谷限定の特別施策がいくつも展開される特別な空間だ。

撮影した写真を上下反転させることで、まるでスパイダーマンと共に渋谷の空を舞い降りているようなビジュアルを撮影できるフォトスポットや、スパイダーマンのレンズ内に入って撮影できるフォトブースも。撮影したら、SNSに投稿したくなる。

7F SPIDER-MAN MOVIE MUSEUM CAFEは『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』にちなんだインスパイアードフード&ドリンクが楽しめるコラボカフェ。さらに、サム・ライミ版と『アメイジング・スパイダーマン』シリーズも含めた歴代実写版「スパイダーマン」のポスタービジュアルや場面写真も展示。店内がスパイダーマン一色に染まった特別なカフェだ。コラボメニューセット購入者の中から抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンも実施される。

開催期間は、1F SPIDER-MAN BRAND NEW SPOT SHIBUYAが2026 年 7 月 18 日（土）~8 月 2 日（日）（10:00~21:00）。7F SPIDER-MAN MOVIE MUSEUM CAFEは7 月 18 日（土）~7 月 30 日（金）（※カフェ部分の最終入場は 20:00、営業時間11:30~21:00 / L.O. 20:30）。『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の劇場公開が7月31日なので、カフェは公開前までの開催だ。公開開始に向けて、渋谷で気分を盛り上げよう。