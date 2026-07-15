央川かこ、ソロショット　※「央川かこ」Instagram

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　レースクイーンでモデルの央川かこが、15日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから驚きの声が寄せられた。

【写真】“9頭身レースクイーン”央川かこ、抜群プロポーション全開！　水着ショットなど（7枚）

　1994年7月17日生まれ、兵庫県出身で身長172cm＆股下84cmの“9頭身レースクイーン”として注目を集めている央川。

　今回の投稿では「今年で1番ダイエットした撮影　ノーズアートクイーンのコスチュームって　本当にぴっったりに作って頂くのだけど、今回とくにホワイトだし着こなせるか不安で」とつづり、コスチューム姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」などの反響が寄せられている。

引用：「央川かこ」Instagram（＠kako.717）