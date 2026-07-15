“9頭身レースクイーン”央川かこ「今年で1番ダイエットした撮影」 コスチューム姿にネット騒然
レースクイーンでモデルの央川かこが、15日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから驚きの声が寄せられた。
【写真】“9頭身レースクイーン”央川かこ、抜群プロポーション全開！ 水着ショットなど（7枚）
1994年7月17日生まれ、兵庫県出身で身長172cm＆股下84cmの“9頭身レースクイーン”として注目を集めている央川。
今回の投稿では「今年で1番ダイエットした撮影 ノーズアートクイーンのコスチュームって 本当にぴっったりに作って頂くのだけど、今回とくにホワイトだし着こなせるか不安で」とつづり、コスチューム姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」などの反響が寄せられている。
引用：「央川かこ」Instagram（＠kako.717）
【写真】“9頭身レースクイーン”央川かこ、抜群プロポーション全開！ 水着ショットなど（7枚）
1994年7月17日生まれ、兵庫県出身で身長172cm＆股下84cmの“9頭身レースクイーン”として注目を集めている央川。
今回の投稿では「今年で1番ダイエットした撮影 ノーズアートクイーンのコスチュームって 本当にぴっったりに作って頂くのだけど、今回とくにホワイトだし着こなせるか不安で」とつづり、コスチューム姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」などの反響が寄せられている。
引用：「央川かこ」Instagram（＠kako.717）