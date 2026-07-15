『刃牙』鉄道4社の異例マナー啓発ポスター展開へ 範馬勇次郎ら粋なセリフ「焦るな 降りる人を先に行かせろッッ」
秋田書店、相模鉄道、名古屋鉄道、西日本鉄道、阪神電気鉄道が15日、漫画『刃牙』シリーズ35周年を記念し、「地上最強の電車マナー講座」と題したマナー啓発プロジェクトを実施することを発表した。鉄道会社の枠を越えた異例のマナー啓発ポスターを16日から順次展開していく。
【画像】迫力すごい！烈海王ら登場の『刃牙』マナー啓発ポスター
プロジェクトでは、座席の譲り合いや整列乗車、車内での荷物の持ち方といった、多くの乗客が気持ちよく電車を利用できるようにするためのマナー啓発を目的として、連載35周年を迎える人気作品『刃牙』シリーズと各鉄道会社の車内及び駅施設がコラボレーションしたポスターを展開。
範馬刃牙、範馬勇次郎、花山薫、愚地独歩、烈海王ら登場人物たちが、「焦るな 降りる人を先に行かせろッッ」などのセリフで、それぞれ個性豊かにマナー啓発を行い、英文も記載することでインバウンドの乗客への啓発も図っていく。
ポスターは、相模鉄道、名古屋鉄道、西日本鉄道、阪神電気鉄道の各社管轄路線の駅や車内に掲出。作品ファンのみならず、多くの乗客にマナー啓発のメッセージをインパクトとユーモアを持って伝えることを目指している。掲出期間は16日から順次〜年内を予定しており、掲出場所は各駅構内・車内となっている。
『刃牙』シリーズは、地下闘技場の王者である主人公・範馬刃牙が「地上最強の生物」である父・範馬勇次郎を倒すべく、数々の強敵と壮絶な死闘を繰り広げ成長していく格闘漫画。1991年に週刊少年チャンピオンで連載開始し、シリーズ累計発行部数は1億部を突破、今年2026年には35周年を迎える。2018年からNetflix等でアニメが継続的に配信・放送され、世界的な人気を博し国や世代を超えて熱狂的な支持を受け続けている格闘漫画の金字塔。
【画像】迫力すごい！烈海王ら登場の『刃牙』マナー啓発ポスター
プロジェクトでは、座席の譲り合いや整列乗車、車内での荷物の持ち方といった、多くの乗客が気持ちよく電車を利用できるようにするためのマナー啓発を目的として、連載35周年を迎える人気作品『刃牙』シリーズと各鉄道会社の車内及び駅施設がコラボレーションしたポスターを展開。
ポスターは、相模鉄道、名古屋鉄道、西日本鉄道、阪神電気鉄道の各社管轄路線の駅や車内に掲出。作品ファンのみならず、多くの乗客にマナー啓発のメッセージをインパクトとユーモアを持って伝えることを目指している。掲出期間は16日から順次〜年内を予定しており、掲出場所は各駅構内・車内となっている。
『刃牙』シリーズは、地下闘技場の王者である主人公・範馬刃牙が「地上最強の生物」である父・範馬勇次郎を倒すべく、数々の強敵と壮絶な死闘を繰り広げ成長していく格闘漫画。1991年に週刊少年チャンピオンで連載開始し、シリーズ累計発行部数は1億部を突破、今年2026年には35周年を迎える。2018年からNetflix等でアニメが継続的に配信・放送され、世界的な人気を博し国や世代を超えて熱狂的な支持を受け続けている格闘漫画の金字塔。
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