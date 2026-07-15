『時をかける少女』公開から丸20年の記念日に新発表 『細田守の原点／展』大阪開催のチケット情報公開【概要】
映画『時をかける少女』公開20周年を記念した展覧会『細田守の原点／展』の大阪開催が、10月28日からグランフロント大阪・北館「ナレッジキャピタル イベントラボ」で行われることが決まり、チケット情報が発表された。
【写真複数】「世界観に引き込まれる」…『細田守の原点／展』東京会場の様子
細田守監督の作品群を新たな視点から紹介し、あの夏の感動をもう一度体験できる展覧会。『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』を中心に、絵コンテ、レイアウト、原画、背景美術などのクリエイティブ資料を過去最大規模で公開する。
大阪に先立って6月20日からスタートした東京会場（CREATIVE MUSEUM TOKYO）が話題となり、SNSなどで「世界観に引き込まれる」「制作の熱量が伝わってくる」といった声が寄せられている。
『時をかける少女』4K映像版が、大阪ではテアトル梅田でリバイバル上映されている。ちょうど20年前の公開日である7月15日にあわせ、『細田守の原点／展』大阪会場のチケット販売情報が明らかになった。
■大阪会場
会期：2026年10月28日（水）〜2027年1月4日（月）
会場：グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ（大阪府大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪 北館内）
開場時間：午前10時〜午後6時（最終入場 午後5時半まで）
休館日：2026年12月31日 （木）、2027年1月1日（金）
チケット情報
8月31日（月）午前10時よりローソンチケット、e+、チケットぴあ、セブンチケット、アソビュー！、楽天トラベル、KKdayほかで販売開始
さらに、お得な早割ペア券が8月1日（土）よりローソンチケット限定で先行販売
通常チケット
前売券 一般・大学生2100円／中高生1100円／小学生500円
当日券 一般・大学生2300円／中高生1300円／小学生700円
【写真複数】「世界観に引き込まれる」…『細田守の原点／展』東京会場の様子
細田守監督の作品群を新たな視点から紹介し、あの夏の感動をもう一度体験できる展覧会。『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』を中心に、絵コンテ、レイアウト、原画、背景美術などのクリエイティブ資料を過去最大規模で公開する。
『時をかける少女』4K映像版が、大阪ではテアトル梅田でリバイバル上映されている。ちょうど20年前の公開日である7月15日にあわせ、『細田守の原点／展』大阪会場のチケット販売情報が明らかになった。
■大阪会場
会期：2026年10月28日（水）〜2027年1月4日（月）
会場：グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ（大阪府大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪 北館内）
開場時間：午前10時〜午後6時（最終入場 午後5時半まで）
休館日：2026年12月31日 （木）、2027年1月1日（金）
チケット情報
8月31日（月）午前10時よりローソンチケット、e+、チケットぴあ、セブンチケット、アソビュー！、楽天トラベル、KKdayほかで販売開始
さらに、お得な早割ペア券が8月1日（土）よりローソンチケット限定で先行販売
通常チケット
前売券 一般・大学生2100円／中高生1100円／小学生500円
当日券 一般・大学生2300円／中高生1300円／小学生700円