¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥È¥é¥¦¥È¡¡¼«¿È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÏÃÂê¤Ë²óÅú¡Ö¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡£Í£Ì£Â¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤¬£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¤Ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ°¤Ë¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï£±£³Æü¡ÊÆ±£±£´Æü¡Ë¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤«¤é¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ò½ä¤ë¥È¥ì¡¼¥ÉÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤ÏÀ¸¿è¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¥È¥é¥¦¥È¤Ï¡Ö¤³¤³¡Ê¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Êµ¤Ê¬¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ÏËÍ¤¬°é¤Ã¤¿¾ì½ê¡£»Ò¶¡¤Îº¢¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¡ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏºÇ¹â¤À¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ïº£µ¨¤âÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¡££²£°£³£°Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò»Ä¤¹¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î¥È¥é¥¦¥È¤Ï¡¢£¸·î¾å½Ü¤ËÇ÷¤ë¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢ÊÆµ¼Ô¤«¤é³Ë¿´¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¥È¥é¥¦¥È¤Ï¡Öº£Æü¡¢¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤À¡£ËÍ¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î°ì°÷¤À¡£¥È¥ì¡¼¥ÉµñÈÝ¾ò¹à¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤¡Ö¤â¤Á¤í¤ó·è¤á¤ë¤Î¤ÏËÍ¤À¡£ËÍ¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÏ¸µ»æ¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¤Ë¥È¥ì¡¼¥ÉµñÈÝ¾ò¹à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ç·èÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ÜÀÒ¤¹¤ë°Õ»×¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£Æ±»æ¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¤â·è¤·¤Æ·ä¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÅú¤¨¤ËÆ¨¤²¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡·ë¶É¤Ïà¥â¥ä¥â¥ä²óÅúá¤ÇÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥±¥à¤Ë´¬¤«¤ì¤¿³Ê¹¥¡£¿¿°Õ¤òÂ¬¤ê¤«¤Í¤ëÃæ¡ÖÊý¸þÀ¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÏÈà¤¬´õË¾¤¹¤ë°ÜÀÒÀè¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£