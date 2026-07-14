オシャレすぎる71歳・片岡鶴太郎、気品あふれるタキシードスタイルに反響「かっこいい」
俳優であり画家としても活躍する片岡鶴太郎が14日にInstagramを更新。タキシード姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】どうかそのセンスを分けてください…!! 片岡鶴太郎のタキシード姿 ほかオシャレコーデの数々
片岡といえば、14年前から本格的にヨガを開始。現在も「夜11時に起き、朝5時までヨガを行う」という独自の生活リズムを続けている。食事は1日1食の朝食のみ。菜食中心の食生活とヨガの組み合わせが、年齢を超えた肉体を支えている。一方で、ファッションにも精通しており、Instagramではカジュアルからフォーマルまで、センス抜群のコーディネートを日々披露している。
そんな彼が「タキシードスタイル」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ロングジャケットにフリルシャツ、ブラックデニムパンツやレザーブーツでドレスアップした姿が収められている。
この投稿にファンからは「かっこいい」「素敵ですね」「高貴過ぎて 鶴!!」などの声が相次いでいる。
■片岡鶴太郎（かたおか つるたろう）
1954年12月21日生まれ、東京都西日暮里出身。高校卒業後、片岡鶴八師匠に弟子入り。3年後には声帯模写で独り立ちし、東宝名人会、浅草演芸場に出演。その後、バラエティ番組で人気に。1988年にはボクシングのライセンスを取得。1995年には、東京にて初の個展「とんぼのように」を開催。現在は幅広いキャラクターを演じる役者としても、ドラマ・映画・演劇など様々なメディアで活躍している。
引用：「片岡鶴太郎」Instagram（@tsurutaro_kataoka_official）
【写真】どうかそのセンスを分けてください…!! 片岡鶴太郎のタキシード姿 ほかオシャレコーデの数々
片岡といえば、14年前から本格的にヨガを開始。現在も「夜11時に起き、朝5時までヨガを行う」という独自の生活リズムを続けている。食事は1日1食の朝食のみ。菜食中心の食生活とヨガの組み合わせが、年齢を超えた肉体を支えている。一方で、ファッションにも精通しており、Instagramではカジュアルからフォーマルまで、センス抜群のコーディネートを日々披露している。
この投稿にファンからは「かっこいい」「素敵ですね」「高貴過ぎて 鶴!!」などの声が相次いでいる。
■片岡鶴太郎（かたおか つるたろう）
1954年12月21日生まれ、東京都西日暮里出身。高校卒業後、片岡鶴八師匠に弟子入り。3年後には声帯模写で独り立ちし、東宝名人会、浅草演芸場に出演。その後、バラエティ番組で人気に。1988年にはボクシングのライセンスを取得。1995年には、東京にて初の個展「とんぼのように」を開催。現在は幅広いキャラクターを演じる役者としても、ドラマ・映画・演劇など様々なメディアで活躍している。
引用：「片岡鶴太郎」Instagram（@tsurutaro_kataoka_official）