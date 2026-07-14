マーベル映画の精巧アイテムを集めるデアゴスティーニ『マーベル・ムービー・ミュージアム』創刊

マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の人気キャラクターたちが身につけるアイテムをコレクションできる、隔週刊『マーベル・ムービー・ミュージアム』が2026年8月18日より発売される。

マーベル・スタジオの映画アーカイブに基づいてリアルさを追求した究極のモデルが毎号付属。アイアンマンのヘルメットやキャプテン・アメリカのシールドをはじめ、映画に登場する象徴的なヘルメットや武器など、ミュージアム級のクオリティで再現したダイキャストモデルを堪能することができる。

以下、プレスリリース内容。

マーベルファンにとって見逃せない究極のコレクションアイテム

本シリーズでは、『アベンジャーズ』や『マイティ・ソー』など様々なマーベル映画に登場するアイテムを全100種類でラインナップします。各モデルはメタルとABS樹脂を用いたハイブリッド仕様により、重厚感あふれる質感をリアルに再現。各モデルは高さ約6.5～8.5cmという迫力のあるサイズで展開します。また、マーベル・スタジオの膨大な資料を基に設計されたモデルは、側面や背面まで作り込まれており、正面はもちろん、どの角度から見ても楽しむことができます。

注目のラインナップ

すべてのモデルには専用台座が付属し、作品タイトルのロゴ、キャラクター名や武器・アイテム名が記載されています。

MCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）をマガジンで深堀り

マガジンには、マーベル・スタジオが誇るイラストや貴重なアーカイブ資料を多数掲載。バラエティ豊かな4つの章でマーベル創作の舞台裏と秘密に深く迫ります。

今号のコレクション

コレクションアイテムの造形を解説するとともに、登場するMCU映画における成り立ちや役割を紹介。

マーベル・ムービー・ミュージアム

今号のコレクションアイテムが登場するMCUの物語を解説。アイテム誕生の秘密、登場キャラクターとの関係性を深堀りします。

マーベル・クリエイターズ

マーベル作品に関わるクリエイターを紹介。作家たちが創造力を駆使して作り上げたストーリーや、アーティストたちが生み出すキャラクターについて語ります。

グレート・ストーリーズ

マーベル・コミック作品の中でも、象徴的なストーリーを美しいイラストとともに毎号掲載。

読者全員プレゼント

創刊号から第23号までご購読の方全員に、アイアンマンの象徴である「アーク・リアクター」のミニチュアモデルをプレゼントします。

隔週刊『マーベル・ムービー・ミュージアム』は2026年8月18日(火)発売。全100号。創刊号特別価格990円（税込）、第2号以降通常価格2,999円（税込）、ビッグモデル号価格※3,499円または3,999円（税込）。※商品サイズの大きさにより一部高額号を予定しています。