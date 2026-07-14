『ウンナンの気分は上々。』再び復活へ ネット歓喜「シンチャンナンチャン復活を望む！」
TBS系バラエティー『ウンナンの気分は上々。』の公式Xが13日、「ウンナンの気分は上々。夏SP（仮）」のスタジオ観覧募集を開始した。今年1月の特番に続く復活放送が決まり、長年番組を支持してきたファンから期待の声が相次いでいる。
【写真】2人とも若い！『気分は上々。』30年前のショット
『ウンナンの気分は上々。』は1997年にレギュラー放送を開始。ウッチャンナンチャンがノープランで旅に出かけ、旅先でゲームやさまざまな企画に挑戦しながら勝負を繰り広げるスタイルで人気を集めた。出演者が本気で勝敗にこだわる“大人げなさ”や、旅先で偶然出会う個性豊かな一般の人々との交流、肩の力が抜けた独特の空気感が支持され、現在のロケバラエティーにも大きな影響を与えた番組として知られている。放送30周年を迎えた同番組は、今年1月2日に『ウンナンの気分は上々。』ご無沙汰しておりましたSPを放送した。
今回の観覧募集では、「『ウンナンの気分は上々。』今年の年始に続き放送決定！この日限りのスタジオをお楽しみいただきながら、一緒に番組を盛り上げてみませんか！以前放送していたときから、この番組を好きでいてくれている皆さまのご応募大歓迎です!!」と呼びかけている。
スタジオ収録は7月24日に東京・赤坂BLITZスタジオで実施予定。出演はウッチャンナンチャンらを予定している。応募締め切りは7月17日正午で、18歳以上が応募対象となる。
観覧募集の発表を受け、SNSには「絶対に応募します」「めっちゃ楽しみ」「お！！またやるのか！！サーフィンかな！！笑」「再復活、ありがとうございます！」「シンチャンナンチャン復活を望む！ 悪魔を再降臨させてください」など、復活を喜ぶ声や観覧への意欲を示すコメントが多数寄せられ、夏の特番放送への期待が高まっている。
【写真】2人とも若い！『気分は上々。』30年前のショット
『ウンナンの気分は上々。』は1997年にレギュラー放送を開始。ウッチャンナンチャンがノープランで旅に出かけ、旅先でゲームやさまざまな企画に挑戦しながら勝負を繰り広げるスタイルで人気を集めた。出演者が本気で勝敗にこだわる“大人げなさ”や、旅先で偶然出会う個性豊かな一般の人々との交流、肩の力が抜けた独特の空気感が支持され、現在のロケバラエティーにも大きな影響を与えた番組として知られている。放送30周年を迎えた同番組は、今年1月2日に『ウンナンの気分は上々。』ご無沙汰しておりましたSPを放送した。
スタジオ収録は7月24日に東京・赤坂BLITZスタジオで実施予定。出演はウッチャンナンチャンらを予定している。応募締め切りは7月17日正午で、18歳以上が応募対象となる。
観覧募集の発表を受け、SNSには「絶対に応募します」「めっちゃ楽しみ」「お！！またやるのか！！サーフィンかな！！笑」「再復活、ありがとうございます！」「シンチャンナンチャン復活を望む！ 悪魔を再降臨させてください」など、復活を喜ぶ声や観覧への意欲を示すコメントが多数寄せられ、夏の特番放送への期待が高まっている。