有力容疑者である少年Sは本当にシロだったのか

被害額は約3億円 警察の威信を悪用した手口

元警視庁刑事が分析する「茨城・唇を縫う女」の異常性。被害者はなぜ逃げられなかったのか

元警視庁刑事が解説！女性容疑者と関係を持った特捜検事に問われる「特別公務員暴行陵虐罪」

【江別市大学生集団暴行事件】初公判。主犯格が涙の謝罪。被害者から現金12万7千円を奪った被告の量刑の行方

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。