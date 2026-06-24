商品未着で「いや、返金できないよ」米デリバリーの理不尽対応にAIで徹底抗戦
YouTubeチャンネル「パジメ | Pajime」が、アメリカ生活のリアルなストレスと痛快な解決劇を収めた最新動画「アメリカの悪質デリバリー業者が返金拒否！『AI』使ってガチのクレームを入れたら【スカっと】完全勝利w」を公開した。商品が届いていないにもかかわらず返金を拒否されるという理不尽なトラブルに対し、AIを武器に徹底抗戦する姿が反響を呼んでいる。
事の発端は、パジメがアメリカのフードデリバリーサービス「DoorDash」でポークリブとサンドイッチを注文したこと。しかし、届いたのはサンドイッチのみで、メインのポークリブが売り切れだったのだ。
当然サポートに返金を求めたが、返ってきたのは「過去の履歴を見ると同じような（欠品による返金の）ことが起きているので、今回は返金できません」という耳を疑うようなトンデモ回答。店舗やサポートに電話をしてもたらい回しにされ、担当者の英語も聞き取れず、「それはおかしいでしょ」とパジメは強い憤りを露わにする。
ここで泣き寝入りしないのが、アメリカを生き抜くパジメ流だ。彼が新たな武器として取り出したのは、なんとAI「Gemini」だった。
テキストチャットでの直接対決に持ち込み、AIに生成させた論理的で隙のない“容赦ない英語のクレーム文”を次々と投下していく。
「今すぐ上級マネージャーにこのチケットを転送してください」
「保留中に勝手にチャットを切らないでください」
相手のサポート担当者がチャットを強制終了して逃げようとするたびに、AIが紡ぎ出した理路整然とした強い言葉でプレッシャーを与え続けた。その結果、運営側がついに折れ、見事商品代金を上回る20ドルのクレジットを勝ち取るという「完全勝利」を収めたのだ。
動画の最後、パジメはアメリカ生活における理不尽なサービス対応について、「ケチくさいと思うかもしれないが、泣き寝入りしたら損」と断言。「感情的になるのではなく、戦略的にやっていく必要がある」と、AIという現代の武器を活用して自らの権利を勝ち取る重要性を視聴者に力強く呼びかけた。
怒りに任せるのではなく、AIの冷静沈着なロジックで悪質サポートを追い詰めていく痛快なチャットバトルの全貌は、ぜひ動画でチェックしてほしい。
事の発端は、パジメがアメリカのフードデリバリーサービス「DoorDash」でポークリブとサンドイッチを注文したこと。しかし、届いたのはサンドイッチのみで、メインのポークリブが売り切れだったのだ。
当然サポートに返金を求めたが、返ってきたのは「過去の履歴を見ると同じような（欠品による返金の）ことが起きているので、今回は返金できません」という耳を疑うようなトンデモ回答。店舗やサポートに電話をしてもたらい回しにされ、担当者の英語も聞き取れず、「それはおかしいでしょ」とパジメは強い憤りを露わにする。
ここで泣き寝入りしないのが、アメリカを生き抜くパジメ流だ。彼が新たな武器として取り出したのは、なんとAI「Gemini」だった。
テキストチャットでの直接対決に持ち込み、AIに生成させた論理的で隙のない“容赦ない英語のクレーム文”を次々と投下していく。
「今すぐ上級マネージャーにこのチケットを転送してください」
「保留中に勝手にチャットを切らないでください」
相手のサポート担当者がチャットを強制終了して逃げようとするたびに、AIが紡ぎ出した理路整然とした強い言葉でプレッシャーを与え続けた。その結果、運営側がついに折れ、見事商品代金を上回る20ドルのクレジットを勝ち取るという「完全勝利」を収めたのだ。
動画の最後、パジメはアメリカ生活における理不尽なサービス対応について、「ケチくさいと思うかもしれないが、泣き寝入りしたら損」と断言。「感情的になるのではなく、戦略的にやっていく必要がある」と、AIという現代の武器を活用して自らの権利を勝ち取る重要性を視聴者に力強く呼びかけた。
怒りに任せるのではなく、AIの冷静沈着なロジックで悪質サポートを追い詰めていく痛快なチャットバトルの全貌は、ぜひ動画でチェックしてほしい。
YouTubeの動画内容
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