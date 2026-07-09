【逃走劇】歯磨きから全力で逃げる柴犬、父ちゃんの執念のホールドにまさかの結末
YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、『【逃走！】歯磨きから全力で逃げる柴犬を確保せよ！』と題した動画を公開しました。動画では、足を痛めた父ちゃんと、歯磨きから全力で逃げ回る柴犬のまめたろうによる、コミカルな攻防戦が収められています。
足を痛めて寝込んでいる父ちゃんの元へ、遊びの誘いにやってきたまめたろう。しかし、足が痛い父ちゃんは遊んであげられません。別の日に再び誘いに来るも、父ちゃんが遊べないと分かると、用はないとばかりに「遊べへんのやったら、アッチ行くっ」とその場を立ち去ってしまいます。
数日後、足の痛みがだいぶ引いた父ちゃんは、しばらくぶりにまめたろうの歯を磨こうと試みます。いつも仰向けの体勢で歯磨きをしているため、その状態に持っていきたい父ちゃんですが、これまで遊びを封印されていたまめたろうは、ここぞとばかりに遊びながら逃げ回ってしまいます。
激しい攻防戦の末、偶然にもまめたろうをガッチリとホールドすることに成功した父ちゃん。隙を見て逃げ出そうとするまめたろうを空中でしっかりと捕まえ、これまでの労力に見合うように「まめたろうを吸ってから」と柴吸いを慣行！その後無事に仰向けの体勢へと導きます。
最終的に、諦めたように大人しく歯を磨かせてくれるまめたろう。色々とありましたが、なんとか無事に歯磨きを終え、ほっと一安心の父ちゃんでした。愛犬とのリアルでコミカルな日常のやり取りに、思わず笑顔になってしまう映像となっています。
足を痛めて寝込んでいる父ちゃんの元へ、遊びの誘いにやってきたまめたろう。しかし、足が痛い父ちゃんは遊んであげられません。別の日に再び誘いに来るも、父ちゃんが遊べないと分かると、用はないとばかりに「遊べへんのやったら、アッチ行くっ」とその場を立ち去ってしまいます。
数日後、足の痛みがだいぶ引いた父ちゃんは、しばらくぶりにまめたろうの歯を磨こうと試みます。いつも仰向けの体勢で歯磨きをしているため、その状態に持っていきたい父ちゃんですが、これまで遊びを封印されていたまめたろうは、ここぞとばかりに遊びながら逃げ回ってしまいます。
激しい攻防戦の末、偶然にもまめたろうをガッチリとホールドすることに成功した父ちゃん。隙を見て逃げ出そうとするまめたろうを空中でしっかりと捕まえ、これまでの労力に見合うように「まめたろうを吸ってから」と柴吸いを慣行！その後無事に仰向けの体勢へと導きます。
最終的に、諦めたように大人しく歯を磨かせてくれるまめたろう。色々とありましたが、なんとか無事に歯磨きを終え、ほっと一安心の父ちゃんでした。愛犬とのリアルでコミカルな日常のやり取りに、思わず笑顔になってしまう映像となっています。
YouTubeの動画内容
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