停戦はいったいどうなってしまうのでしょうか。再び始まったアメリカとイランの攻撃の応酬。封鎖が解除されたホルムズ海峡の状況が再び悪化する可能性が出ています。

■原料費高騰に“新容器”で対抗

中東情勢に世界が揺れる中、私たちが手に取る商品にも少しずつ変化が現れています。

ある冷やし中華は、これまでは仕切られたトレーの上に具材が乗っていましたが、これからは、仕切りがなくなり、フィルム1枚だけに。容器も、一回り小さくなります。

ざるそばも、つゆをいれるカップがなくなります。

イオンでは、麺類の惣菜に使われている容器のプラスチックの使用量を削減すると発表。原材料が高騰する中、価格を据え置きにするためだといいます。

お客さん

「お値段変えないで、容器やなにかで工夫して頑張ってますっていうのを、アピールしてくれる方がいい」

■「明白な停戦違反」アメリカ軍が空爆 イラン側も報復

また、中東情勢の雲行きが怪しくなってきています。

数日前、カタールのタンカーが、ホルムズ海峡を通航していた時、SOSを出したのです。

タンカーからの緊急無線の音声

「状況報告。機関室火災が発生し煙が充満している。至急救助に来てほしい。本船の機関室は機能停止した。エンジンがかからず、操舵も完全に不能」

攻撃したのは、イラン側です。イランの認めていない航路をタンカーが通過しようとしたため、と報じられています。

これに、アメリカが動きました。

アメリカ中央軍

「明白な停戦違反で、その報復だ」

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炎と黒煙があがった、イランの港町。アメリカ軍による空爆が複数の場所で行われ、けが人も出ているといいます。

これにまた、イラン側は報復したと発表。攻撃の応酬が、再び始まったのです。

■トランプ大統領「やつらとかかわるのは時間の無駄」

アメリカとイランは先月、戦闘終結に向けて合意していました。

ホルムズ海峡の封鎖は解除となり、日本関係の船舶も続々と通過できるようになりました。当初、とどまっていた45隻は、残り12隻にまで減っています。

しかし、攻撃の応酬がまた始まったことで、ホルムズ海峡を巡る状況も再び悪化する可能性があります。

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トランプ大統領は日本時間午後…

記者

「大統領！ 停戦は終わり、覚書は無効になったのですか？」

トランプ大統領

「面白い質問だ。私にとっては終わったと思う。やつら（イラン）とかかわるのは時間の無駄だ。うそつきだ」

■国葬中…反米感情高まる ホンネでは交渉進めたい？

一方、イランの革命防衛隊は、アメリカからの攻撃について「アメリカ政府は、イランの最高指導者の歴史的な葬儀に影を落とそうとした」としています。

現在、イランで前最高指導者ハメネイ師の国葬が行われています。

「アメリカに死を！ アメリカに死を！」

国民が死を悼み、ハメネイ師を殺害したアメリカに対する怒りが高まる中、今回のアメリカの攻撃で、反米感情はさらに高まっています。戦闘終結は、また遠ざかるのでしょうか。