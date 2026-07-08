現役医師が解説する前立腺がんの超最新手術。がんの取り残しを防ぎ、神経を温存する驚きの仕組み

「意味がわかりません」中国人による『医療費3倍は違法』の訴えに現役医師が苦言！これが日本の自由診療の現実

「右の腎臓を取るつもりが左を…」医療現場の恐ろしすぎる現実。使えないハズレ医者が大学病院に集まる理由