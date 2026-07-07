ドラマ『GTO』学園祭をテーマにしたイベントが開催決定 LIL LEAGUE、The Right Lightも出演し、一夜限りの音楽ライブも
反町隆史が主演する7月20日スタートのドラマ『GTO』（カンテレ／フジテレビ系／毎週月曜22時）のスペシャルイベント「GTO 1年B組大集合！みんなで作る真夏の学園祭 〜Great Time in Odaiba〜」が、8月18日18時30分よりZepp DiverCityにて開催されることが決まった。
【写真】生徒役キャストたちのふん装ビジュアル
『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマだ。
スペシャルイベントには、稲垣来泉、及川桃利、大島美優、梶原叶渚、川口和空、北里琉、柴崎楓雅、難波碧空、西浦心乃助、堀口真帆、森本陸斗ら“私立誠進学園1年B組”の生徒キャスト11名が登壇。撮影現場の裏話や、生徒キャスト同士だからこそ語れる秘話など、ここでしか聞くことのできないトークを披露する予定だ。
さらに、難波碧空が所属するLDH JAPANの6人組グループ「LIL LEAGUE」、西浦心乃助が所属するアミューズ令和初のボーイズグループ「The Right Light」によるスペシャルライブも実施予定。ドラマの世界観を飛び出し、アーティストとしての一面を楽しめる機会となる。
このほか、「ドラマ撮影の裏側トーク」「アーティストスペシャルライブ」「企画コーナー」などを予定。『GTO』ファンはもちろん、音楽ファン、キャストファンまで、世代を問わず楽しめる内容となっている。
まさに、“真夏の学園祭”ともいえる一夜限りのスペシャルイベント。詳細情報はイベント公式HPにて随時更新予定。続報にもぜひ期待していただきたい。
ドラマ『GTO』は、カンテレ／フジテレビ系にて7月20日より毎週月曜22時放送（初回15分拡大）。スペシャルイベント「GTO 1年B組大集合！みんなで作る真夏の学園祭 〜Great Time in Odaiba〜」は、8月18日18時30分よりZepp DiverCityにて開催。
【写真】生徒役キャストたちのふん装ビジュアル
『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマだ。
さらに、難波碧空が所属するLDH JAPANの6人組グループ「LIL LEAGUE」、西浦心乃助が所属するアミューズ令和初のボーイズグループ「The Right Light」によるスペシャルライブも実施予定。ドラマの世界観を飛び出し、アーティストとしての一面を楽しめる機会となる。
このほか、「ドラマ撮影の裏側トーク」「アーティストスペシャルライブ」「企画コーナー」などを予定。『GTO』ファンはもちろん、音楽ファン、キャストファンまで、世代を問わず楽しめる内容となっている。
まさに、“真夏の学園祭”ともいえる一夜限りのスペシャルイベント。詳細情報はイベント公式HPにて随時更新予定。続報にもぜひ期待していただきたい。
ドラマ『GTO』は、カンテレ／フジテレビ系にて7月20日より毎週月曜22時放送（初回15分拡大）。スペシャルイベント「GTO 1年B組大集合！みんなで作る真夏の学園祭 〜Great Time in Odaiba〜」は、8月18日18時30分よりZepp DiverCityにて開催。