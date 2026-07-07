『あらびき団』約2年ぶりに特番復活 応募組数2512ネタ…まだ見ぬあらびきスター候補が集結「期待せずにぜひご覧ください！」【コメント】
TBSで20日、“あら削り”な一芸を持ったパフォーマーを紹介する“伝説”のネタ番組『あらびき団』（午後10：00）が約2年ぶりに放送されることが明らかになった。
【全身ショット】独創的な衣装で登場したレフト藤井、ライト東野
『あらびき団』はライト東野（東野幸治）とレフト藤井（藤井隆）をMCに2007〜11年にレギュラー放送、その後も特番としてたびたび放送され、ハリウッドザコシショウ、風船太郎、世界のナベアツ、AMEMIYA、はるな愛ら多くの“あらびき”スターが誕生した。さらに、いまや大活躍のかまいたち、シソンヌ、マヂカルラブリー、ニッポンの社長など、多くの賞レースチャンピオンたちが若手時代にあらびき団員としてパフォーマンスをしていたのもこの番組だ。
今回は約2年ぶりに『今夜復活！あらびき団』〜真夏の最強パフォーマー決定戦SP〜と題して放送決定。往年のあらびきスターはもちろん、次世代のスターとなる人材を本気で生み出すべく、テレビ初出演を中心にまだ世に出ていない新人あらびきパフォーマーが大集結。 応募組数1069組、総数2512ネタ、自薦・他薦・勝手にスカウトするなど、賞レースのように、厳しい予選が行われたら決してお目にかかれない新鮮なパフォーマーが登場する。
■コメント
＜ライト東野（東野幸治）＞
『あらびき団』をまた出来るとのことでありがとうございます！
今回はどんなパフォーマーが登場するのか、まだ収録してないので分からないですが楽しみです。
“あらびき芸”ですから期待せずにぜひご覧ください！
＜レフト藤井（藤井隆）＞
「『あらびき団』、終わって残念です…」と声をかけられた時に「やってませんが、実は終わってないんですよ。」とお伝えすると喜んでくださってたこれまでの方にお伝えしたいです。
ぜひ、ご覧ください！
【全身ショット】独創的な衣装で登場したレフト藤井、ライト東野
『あらびき団』はライト東野（東野幸治）とレフト藤井（藤井隆）をMCに2007〜11年にレギュラー放送、その後も特番としてたびたび放送され、ハリウッドザコシショウ、風船太郎、世界のナベアツ、AMEMIYA、はるな愛ら多くの“あらびき”スターが誕生した。さらに、いまや大活躍のかまいたち、シソンヌ、マヂカルラブリー、ニッポンの社長など、多くの賞レースチャンピオンたちが若手時代にあらびき団員としてパフォーマンスをしていたのもこの番組だ。
■コメント
＜ライト東野（東野幸治）＞
『あらびき団』をまた出来るとのことでありがとうございます！
今回はどんなパフォーマーが登場するのか、まだ収録してないので分からないですが楽しみです。
“あらびき芸”ですから期待せずにぜひご覧ください！
＜レフト藤井（藤井隆）＞
「『あらびき団』、終わって残念です…」と声をかけられた時に「やってませんが、実は終わってないんですよ。」とお伝えすると喜んでくださってたこれまでの方にお伝えしたいです。
ぜひ、ご覧ください！