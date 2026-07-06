『ハリー・ポッター』公式ストーリーボード・アート集の日本語版が刊行決定 ─ 全8作を網羅した完全版、知られざるアイデア秘話も公開

世界を魅了した魔法界の舞台裏を楽しめる、ファン垂涎の豪華アート集が登場だ。映画『ハリー・ポッター』シリーズをさらに楽しめる公式ストーリーボ―ド・アート集の日本語版『映画『ハリー・ポッター』シリーズ 公式ストーリーボード・アート集』が、2026年10月上旬に発売される。

本書は『ハリー・ポッターと賢者の石』冒頭のハリーとハグリッドの出会いのシーンから、最終章『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART２』ラストシーンの「19年後」まで、映画『ハリー・ポッター』シリーズ全8作のストーリーボードを網羅した完全版。映画シリーズ公式のストーリーボードをまとめて見られるのは本書のみ、まさに決定版の一冊だ。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

映画シリーズ全８作から厳選された100を超える名シーンを収録した決定版

プリベット通り4番地、ホグワーツ、隠れ穴やダイアゴン横丁、クィディッチの試合や杖の決闘……映画シリーズ全８作から厳選された約100シーンの、驚くほど詳細なストーリーボード・アートを2200枚超収録。映画の初期構想を担ったストーリーボードを通して、どのように魅惑的な世界観が作り上げられていったのか、その舞台裏を知ることができる。

スケッチからスクリーンへ――あの名シーンはどのように生まれたのか スタッフや俳優陣のコメントも満載

「『ハリー・ポッターと賢者の石』の「悪魔の罠」との格闘シーンは撮影したフィルムを逆回ししたもの」「『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』で７人のハリーを演じるために95テイク以上！」……など、映画をもう一度見直したくなる撮影の裏話や、各シリーズの監督、製作スタッフ、俳優陣によるコメントも満載。

＊コメント掲載スタッフ：

クリス・コロンバス（『ハリー・ポッターと賢者の石』『ハリー・ポッターと秘密の部屋』監督）、アルフォンソ・キュアロン（『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』監督）、デイビッド・イェーツ（『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』『ハリー・ポッターと謎のプリンス』『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1』『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』監督）、デイビッド・ヘイマン（プロデューサー）、ミラフォラ・ミナ（グラフィック・アーティスト）、スチュアート・クレイグ（美術監督）、ポール・ハリス（杖の振り付け）、ダニエル・ラドクリフ（ハリー・ポッター役）、アラン・リックマン（セブルス・スネイプ役）、トム・フェルトン（ドラコ・マルフォイ役）、マシュー・ルイス（ネビル・ロングボトム役）……etc

撮影されなかったシーンのストーリーボード、使用されなかったアイデア秘話も収録

採用されなかった『ハリー・ポッターと賢者の石』の初期アイデアや、撮影されなかったポルターガイストのピーブス登場シーンなど、知られざるアイデア秘話やストーリーボードも公開。

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映画『ハリー・ポッター』シリーズ全8作を網羅した完全版。セリフも掲載、さらに映画シリーズを楽しめる

第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』から最終章『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』までをストーリー順に収録。随所に映画のセリフや魔法の呪文も掲載し、ストーリーを追いながら、映画シリーズをもう一度楽しむことができる。

日本語版推薦は映画『ハリー・ポッター』シリーズ ハリー役声優の小野賢章

「これぞ創造の始まり。

コマのひとつひとつからシーンが思い出され、子供の頃に感じた興奮と感動が蘇ります。」

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目次

はじめに



第1章 ハリー・ポッターと賢者の石

ゴドリックの谷／岩の上の小屋／オリバンダーの店／ホグワーツ特急／ボートで湖を渡る／ニンバス2000／禁書の棚／ノルウェー・リッジバック種のドラゴン、ノーバート／禁じられた森での処罰／ポルターガイストのピーブズ／賢者の石を探して：試練１「フラッフィー」／賢者の石を探して：試練2「悪魔の罠」／賢者の石をめぐる戦い／寮杯の授与



第2章 ハリー・ポッターと秘密の部屋

プリベット通りからの救出劇／空飛ぶフォード・アングリア／隠れ穴／フルーパウダー（煙突飛行粉）／夜の闇（ノクターン）横丁のボージン・アンド・バークス／闇の魔術に対する防衛術の授業：ギルデロイ・ロックハート教授登場／闇の魔術に対する防衛術の授業：ピクシー小妖精が飛び出す！／クィディッチの試合：グリフィンドール対スリザリン／ギルデロイ・ロックハート教授、ハリーを救う？／医務室にドビーが現れる／秘密の部屋へ／バジリスクを呼び出す／バジリスクとの死闘



第3章 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人

マージおばさんが大きな間違いをおかす／グリム／夜の騎士（ナイト）バス／怪物的な怪物の本／魔法生物飼育学の授業／ヒッポグリフのバックビーク登場／ヒッポグリフの飛行／闇の魔術に対する防衛術の授業：リディクラス！／クィディッチの試合：グリフィンドール対ハッフルパフ／バックビーク救出／シリウス・ブラック救出／シリウスとバックビークの救出／医務室への帰還



第4章 ハリー・ポッターと炎のゴブレット

第422回クィディッチ・ワールドカップへ向かう移動（ポート）キー／クィディッチ会場のキャンプ場にて／死喰い人の襲撃／三大魔法学校対抗試合／炎のゴブレットのお披露目／三大魔法学校対抗試合：第1の課題／監督生の浴室／三大魔法学校対抗試合：第2の課題／グリンデローだ！／水中での救出劇／三大魔法学校対抗試合：第3の課題／リトル・ハングルトン墓地の戦い／ホグワーツを離れる



第5章 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団

プリベット通りに吸魂鬼（ディメンター）が現れる／「必要の部屋」の発見／ハリー、ダンブルドア軍団に呪文を教える／「エクスペリアームス！」の呪文を学ぶ／クリスマスのキス／「エクスペクト・パトローナム！」の呪文を学ぶ／普通魔法レベル（O.W.L.）試験／魔法省：予言の間／レダクト！／ベールの間／杖の決闘：アルバス・ダンブルドア対ヴォルデモート／守るべきもの



第6章 ハリー・ポッターと謎のプリンス

死喰い人の集団、ロンドンに現る／バドリー・ババートン：ホラス・スラグホーン教授／ホグワーツ特急：ピグミー・パフ／ハリー、スリザリン寮の車両に忍び込む／ルーナ・ラブグッド、ハリーを発見する／クィディッチのトライアウト／隠れ穴を死喰い人が襲撃する／フェリックス・フェリシス（幸運の液体）／プリンスの飛翔／杖の決闘：ハリー・ポッター対セブルス・スネイプ／杖を掲げる／天文台の塔



第7章 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1

プリベット通りを離れる／7人のポッター／プリベット通りからの脱出／空中で襲撃を受ける／スリザリンの分霊箱「ロケット」を奪取する／ゴドリックの谷／ディーンの森：銀色の牝鹿の守護霊／スリザリンの分霊箱「ロケット」を破壊する／マルフォイ邸での対決／自由なしもべ妖精、ドビー



第8章 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2

ヴォルデモート、ニワトコの杖を奪取／グリンゴッツ銀行：レストレンジ家の金庫／秘密の部屋のハーマイオニーとロン／灰色のレディ：ただたずねればいい／ホグワーツの戦い／必要の部屋：分霊箱はどこに／分霊箱、レイブンクローの髪飾りを見つけ出す／ドラコ・マルフォイの救出／ハリー・ポッターとヴォルデモートの戦い／ナギニの死／ヴォルデモートの死／19年後



ストーリーボード・アーティスト紹介（15）

映画『ハリー・ポッター』シリーズ 公式ストーリーボード・アート集は2026年10月9日発売。B4変形（247×330ミリ）／上製／352ページ。期間限定特価13,200円（本体12,000円）

＊2027/2/1以降、定価：14,300円（本体13,000円）。

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