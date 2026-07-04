堂安律の妻・明松美玖さんが第1子誕生を公表!! 日本代表ユニ姿のベビー写真も掲載「一日一日の成長はあっという間」
日本代表MF堂安律の妻でインフルエンサーの明松美玖さんが3日、インスタグラム(@mikuakematsu)を通じて第1子誕生を公表した。
明松さんはインスタグラムで「少し時間が経ちましたがこのたび私たち家族に新しい命が誕生しました」と第1子が誕生していたことを報告。「出産は決して簡単なものではありませんでしたが、家族や支えてくださった方々のおかげで、母子共に健康に過ごしています」と感謝も綴った。
また、「お気に入りのサッカー選手はパパ」と英語で書かれたベビーシャツや、日本代表ユニフォームを着用した赤ちゃんの写真も掲載。「写真を見返すたびに驚くほど、一日一日の成長はあっという間です。今しかないこのかけがえのない時間を大切にしながら、家族みんなで歩んでいきたいと思います。温かく見守っていただけたら嬉しいです」と伝えている。
堂安もインスタグラム(@doanritsu)に「マイプリンセス」と綴った投稿で女の子の誕生を報告。ワールドカップの会場で抱っこする微笑ましい写真などを掲載した。
明松さんはインスタグラムで「少し時間が経ちましたがこのたび私たち家族に新しい命が誕生しました」と第1子が誕生していたことを報告。「出産は決して簡単なものではありませんでしたが、家族や支えてくださった方々のおかげで、母子共に健康に過ごしています」と感謝も綴った。
また、「お気に入りのサッカー選手はパパ」と英語で書かれたベビーシャツや、日本代表ユニフォームを着用した赤ちゃんの写真も掲載。「写真を見返すたびに驚くほど、一日一日の成長はあっという間です。今しかないこのかけがえのない時間を大切にしながら、家族みんなで歩んでいきたいと思います。温かく見守っていただけたら嬉しいです」と伝えている。
堂安もインスタグラム(@doanritsu)に「マイプリンセス」と綴った投稿で女の子の誕生を報告。ワールドカップの会場で抱っこする微笑ましい写真などを掲載した。