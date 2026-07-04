Netflix週間視聴ランキング（映画）：『楓』『四月になれば彼女は』『ボイスメールで恋をして』恋愛映画がランクイン【6/22/26 - 6/28/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（6月22日〜6月28日）を発表。日本における映画ランキングは、国民的ロックバンド・スピッツの名曲「楓」（1998年）を原案に、行定勲監督が新たな物語を紡いだ映画『楓』（2025年）が初登場1位を獲得した。福士蒼汰と福原遥がダブル主演を務め、福士は双子の兄弟・涼と恵を一人二役で演じている。
【動画】『ボイスメールで恋をして』予告編（英語版）
双子の弟・恵を事故で失った兄・須永涼（福士）は、弟の恋人・木下亜子（福原）に弟と間違えられたまま、恋人として時間を過ごしてしまう。一方、亜子もまた、誰にも明かせない“秘密”を抱えていた。真実を告げられぬままひかれ合う二人の運命を描く、切なくも温かなラブストーリー。
3位には、佐藤健、長澤まさみ、森七菜の共演による映画『四月になれば彼女は』（2024年）が初登場。映画プロデューサーで、小説家としても数々の話題作を生み出してきた川村元気の同名小説が原作。米津玄師「Lemon」、藤井風「青春病」、宇多田ヒカル「Gold 〜また逢う日まで〜」などのミュージックビデオを手がけた山田智和が監督を務め、長編映画監督デビューを果たした。
精神科医の藤代俊（佐藤）のもとに、かつての恋人・伊予田春（森）から手紙が届く。藤代は、婚約者の坂本弥生（長澤）と結婚の準備を進めていたが、弥生が突然、姿を消してしまい…。春はなぜ手紙を書いてきたのか？弥生はどこへ消えたのか？ふたつの謎は、やがてつながっていく。
この2作は、海外ロケも話題になった。『楓』はニュージーランドの雄大な自然を背景に、『四月になれば彼女は』はウユニ塩湖やプラハ、アイスランドなど世界各地を巡りながら、それぞれ「愛する人を探し求める旅」を描いている。美しい海外のロケーションと切ない恋愛模様が、多くの視聴者を引き付けているようだ。
9位には、Netflixオリジナル映画『ボイスメールで恋をして』がランクイン。世界93の国・地域でTOP10入りを果たし、74の国・地域で1位を獲得。グローバルランキング（英語映画部門）でも前週の2位から首位へ浮上した。
主人公ジル（ゾーイ・ドゥイッチ）は、最愛の妹イザベル（シアラ・ブラヴォ）を亡くした悲しみを抱えながら、亡き妹の携帯電話にメッセージを残し続けていた。しかし、その電話番号は知らぬ間に別の人物へ割り当てられ、新たな持ち主となったのは、テキサス州オースティンで不動産仲介業を営むウェス（ニック・ロビンソン）だった。
ジルの仕事の愚痴や恋愛の失敗談、サンフランシスコで理想の朝食タコスを探し続ける日々など、飾らない本音が詰まったメッセージを聞き続けるうちに、ウェスは一度も会ったことのない彼女へ恋心を抱いていく。
SNSですぐにつながれる時代だからこそ、離れた街で少しずつ育まれる二人の関係は、『ユー・ガット・メール』や『めぐり逢えたら』を思わせる、どこか懐かしい王道ロマンティックコメディに仕上がっている。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（6月22日〜6月28日）
1：楓（TOP10入り週数：1）
2：チーム・ハズバンド（2）
3：かくかくしかじか（2）
4：四月になれば彼女は（1）
5：爆弾（13）
6：ビーキーパー（3）
7：RADWIMPS 20th Anniversary Live Tour（1）
8：ウェズリー・スナイプス ザ・シューター（2）
9：ボイスメールで恋をして（1）
10：007／ノー・タイム・トゥ・ダイ（2）
【動画】『ボイスメールで恋をして』予告編（英語版）
双子の弟・恵を事故で失った兄・須永涼（福士）は、弟の恋人・木下亜子（福原）に弟と間違えられたまま、恋人として時間を過ごしてしまう。一方、亜子もまた、誰にも明かせない“秘密”を抱えていた。真実を告げられぬままひかれ合う二人の運命を描く、切なくも温かなラブストーリー。
精神科医の藤代俊（佐藤）のもとに、かつての恋人・伊予田春（森）から手紙が届く。藤代は、婚約者の坂本弥生（長澤）と結婚の準備を進めていたが、弥生が突然、姿を消してしまい…。春はなぜ手紙を書いてきたのか？弥生はどこへ消えたのか？ふたつの謎は、やがてつながっていく。
この2作は、海外ロケも話題になった。『楓』はニュージーランドの雄大な自然を背景に、『四月になれば彼女は』はウユニ塩湖やプラハ、アイスランドなど世界各地を巡りながら、それぞれ「愛する人を探し求める旅」を描いている。美しい海外のロケーションと切ない恋愛模様が、多くの視聴者を引き付けているようだ。
9位には、Netflixオリジナル映画『ボイスメールで恋をして』がランクイン。世界93の国・地域でTOP10入りを果たし、74の国・地域で1位を獲得。グローバルランキング（英語映画部門）でも前週の2位から首位へ浮上した。
主人公ジル（ゾーイ・ドゥイッチ）は、最愛の妹イザベル（シアラ・ブラヴォ）を亡くした悲しみを抱えながら、亡き妹の携帯電話にメッセージを残し続けていた。しかし、その電話番号は知らぬ間に別の人物へ割り当てられ、新たな持ち主となったのは、テキサス州オースティンで不動産仲介業を営むウェス（ニック・ロビンソン）だった。
ジルの仕事の愚痴や恋愛の失敗談、サンフランシスコで理想の朝食タコスを探し続ける日々など、飾らない本音が詰まったメッセージを聞き続けるうちに、ウェスは一度も会ったことのない彼女へ恋心を抱いていく。
SNSですぐにつながれる時代だからこそ、離れた街で少しずつ育まれる二人の関係は、『ユー・ガット・メール』や『めぐり逢えたら』を思わせる、どこか懐かしい王道ロマンティックコメディに仕上がっている。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（6月22日〜6月28日）
1：楓（TOP10入り週数：1）
2：チーム・ハズバンド（2）
3：かくかくしかじか（2）
4：四月になれば彼女は（1）
5：爆弾（13）
6：ビーキーパー（3）
7：RADWIMPS 20th Anniversary Live Tour（1）
8：ウェズリー・スナイプス ザ・シューター（2）
9：ボイスメールで恋をして（1）
10：007／ノー・タイム・トゥ・ダイ（2）