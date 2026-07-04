◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 コロンビア1ー0ガーナ（2026年7月3日 米国・カンザスシティ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会決勝トーナメント1回戦でコロンビア（FIFAランク13位）がガーナ（同73位）と対戦。前半14分にMFジョン・アリアス（パルメイラス）の先制点を守り切ってベスト16進出を決めた。そしてベスト32の全試合が終了して16強が出揃った。

2大会ぶりの本大会出場となった南米の強豪。1次リーグでは2勝1分でポルトガルを抑えて首位通過した。決勝トーナメント1回戦ではアフリカ常連国のガーナと激突。

試合序盤から両チームにアクシデントが襲った。前半8分にコロンビアFWコルドバ（FCクラスノダール）が相手との接触で内転筋付近負傷してFWスアレス（スポルティング）と交代した。

その1分後にガーナのDFセナヤ（オセール）が守備の際に右太腿付近を負傷。同13分にDFセイドゥ（スタッド・レンヌ）と交代した。

前半序盤からアクシデントが続いた中で、同14分に途中出場のFWスアレスが右サイドからクロスを供給。ペナルティエリア中央でフリーだったMFアリアス（パルメイラス）が右足で合わせてコロンビアが先制に成功した。1―0のまま前半を折り返した。

後半も相手のゴールを攻め立てたが、追加点を奪うことは出来ずに1点リードのまま勝利した。コロンビア史上初の3戦連続無失点＆14年ブラジル大会以来となる決勝トーナメントでの勝利を飾った。

この結果によってベスト16が出揃った。ベスト16の内訳は欧州勢7、南米勢4、北中米カリブ海勢3（全て開催国）、アフリカ勢2。決勝トーナメントに日本とオーストラリアのみ進んだアジア勢は全て姿を消し、9チームが1次リーグを突破したアフリカ勢も7チームが1回戦で敗退した。

＜決勝トーナメント2回戦の組み合わせ＞

4日（同5日）カナダ―モロッコ（日本時間午前2時キックオフ）

4日（同5日）パラグアイ―フランス（日本時間午前6時キックオフ）

5日（同6日）ブラジルーノルウェー（日本時間午前5時キックオフ）

5日（同6日）メキシコーイングランド（日本時間午前9時キックオフ）

6日（同7日）ポルトガル―スペイン（日本時間午前4時キックオフ）

6日（同7日）米国―ベルギー（日本時間午前9時キックオフ）

7日（同8日）アルゼンチン―エジプト（日本時間午前1時キックオフ）

7日（同8日）スイス―コロンビア（日本時間午前5時キックオフ）