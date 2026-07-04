『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第21話「ギャバン集結」、怜慈の危機に次元を超えてギャバンたちが集結！
長田光平が主演を務める、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第21話「ギャバン集結」が、あす7月5日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ギャバンたちが集うとき奇跡が起きる！ 第20話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
銀河連邦警察捜査官の弩城怜慈は、宇宙で1人だけ《宇宙刑事ギャバン》を名乗ることができるギャバン・インフィニティだが、窓際部署である資料課にいる。その真の目的は次元を超えてエモルギー犯罪を捜査すること。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜、ギャバン・ライヤ／風波駆無を安井謙太郎が演じる。
■第21話「ギャバン集結」あらすじ
ついにアザ・ゾルス勢力が本格的に動き出し、多元地球Α0073で“ネガだまり”が次々と暴発。このままでは銀河全域へ被害が広がり、人々の不安がさらなる災厄を呼ぶ“エモルギーシンドローム”が発生してしまう……。
怜慈（長田）はエモルギーシンドロームを阻止しようと立ち向かうが、暴走兵士やエモンズ、さらには次々と出現する魔空空間によって追い詰められていく。1人での戦いに限界を感じたその時、なんと次元を超えてギャバンたちが集結。運命を変える奇跡を起こす…！
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】ギャバンたちが集うとき奇跡が起きる！ 第20話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜、ギャバン・ライヤ／風波駆無を安井謙太郎が演じる。
■第21話「ギャバン集結」あらすじ
ついにアザ・ゾルス勢力が本格的に動き出し、多元地球Α0073で“ネガだまり”が次々と暴発。このままでは銀河全域へ被害が広がり、人々の不安がさらなる災厄を呼ぶ“エモルギーシンドローム”が発生してしまう……。
怜慈（長田）はエモルギーシンドロームを阻止しようと立ち向かうが、暴走兵士やエモンズ、さらには次々と出現する魔空空間によって追い詰められていく。1人での戦いに限界を感じたその時、なんと次元を超えてギャバンたちが集結。運命を変える奇跡を起こす…！
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。