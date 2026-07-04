サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は3日（日本時間4日）、決勝トーナメント1回戦（米マイアミ・スタジアム）で前回王者アルゼンチンと初出場カーボベルデが対戦。アルゼンチンが延長戦の末、3-2で勝利した。カーボベルデは2度追いつく死闘。FIFAランク1位の強豪国を、同67位の小国が苦しめ、FWリオネル・メッシを守備に走らせた。

あのメッシが守備に走った。

試合は前半29分にメッシの今大会7得点目となる先制ゴール。しかし、後半14分に追いつかれ、延長戦へ。延長前半もアルゼンチンが点を取ればカーボベルデが取り返す。延長後半、CKからクリスティアン・ロメロがヘディング弾。三度リードを奪った。すると、基本は前線に一人残っているメッシも守備に加わる場面も。王者が総力を振り絞り、勝利をもぎ取った。

際立つのはカーボベルデの大健闘だ。人口59.9万人、面積は日本で比較すると滋賀県程度というアフリカの小さな島国。グループリーグ3戦いずれも引き分けで勝ち上がってきた。スペインを相手に0-0に持ち込むなど、40歳GKヴォジーニャを中心に粘り強く戦ってきた。最後はメッシを守備に走らせる大善戦に日本のサッカーファンも驚いた。

X上には「あのメッシが自陣に戻って守備に奔る…苦戦を物語る光景だった」「世界が、震えた」「メッシが必死に守備に奔走する コレだけでこの試合の凄さは語れるしカーボベルデは一生誇っていい」「アルゼンチンに対して1歩も引かずメッシに守備させるまで追い詰めるとはあっぱれの一言」「メッシに守備させただけでカーボベルデの勝ち」などの声があふれた。



（THE ANSWER編集部）