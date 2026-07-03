71歳・所ジョージ、未だに小学校の宿題を提出せず「もう要求されなくなった」
■『トイ・ストーリー5』日本公開記念スペシャルトークショー
千葉県にある東京ディズニーランドでディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』日本公開記念スペシャルトークショーが3日に開催された。
【集合ショット】豪華すぎ！唐沢寿明＆佐野勇斗らトイ・ストーリー5日本語キャスト陣
この日は、午後7時30分から「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティー」として特別営業。イベントには、唐沢寿明（ウッディ役）、所ジョージ（バズ・ライトイヤー役）、広瀬アリス（リリーパッド役）、M!LKの佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、乃木坂46の井上和（スナッピー役）、令和ロマンの松井ケムリ（アトラス役）、チョコレートプラネットの長田庄平（バニー役）、松尾駿（ダッキー役）という日本版の豪華な声優陣が登壇した。
唐沢は「みんなは俺の相棒だぜ！」と決めセリフであいさつ。続く所は「私がバズ・ライトイヤーだ。宇宙の彼方へ、さあ行くぞ」と話し、「唐沢さんがやるから！」と苦笑い。観客はもちろん歓声を上げていた。
トークショーでは、夏の思い出を話すことに。唐沢は「夏休みに宿題あるじゃないですか。初日に全部やっちゃいました。後は全部遊んでました。遊びたい一心で」と話し、会場にはどよめきが。所は「それはスゴい。俺なんか夏休みの宿題を未だに出してない。もう要求されなくなった」と71歳にして小学生時代の衝撃秘話を話し、会場には笑いが広がっていた。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
千葉県にある東京ディズニーランドでディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』日本公開記念スペシャルトークショーが3日に開催された。
【集合ショット】豪華すぎ！唐沢寿明＆佐野勇斗らトイ・ストーリー5日本語キャスト陣
この日は、午後7時30分から「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティー」として特別営業。イベントには、唐沢寿明（ウッディ役）、所ジョージ（バズ・ライトイヤー役）、広瀬アリス（リリーパッド役）、M!LKの佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、乃木坂46の井上和（スナッピー役）、令和ロマンの松井ケムリ（アトラス役）、チョコレートプラネットの長田庄平（バニー役）、松尾駿（ダッキー役）という日本版の豪華な声優陣が登壇した。
トークショーでは、夏の思い出を話すことに。唐沢は「夏休みに宿題あるじゃないですか。初日に全部やっちゃいました。後は全部遊んでました。遊びたい一心で」と話し、会場にはどよめきが。所は「それはスゴい。俺なんか夏休みの宿題を未だに出してない。もう要求されなくなった」と71歳にして小学生時代の衝撃秘話を話し、会場には笑いが広がっていた。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。