中島健人、主演作の撮影現場でファミリーデーを実施「空気がよりあったかくなった」
歌手で俳優の中島健人が3日、都内で行われた自身が主演を務める映画『ラブ≠コメディ』の公開初日記念舞台あいさつに登壇。撮影現場では中島の発案によりスタッフやキャストの家族が様子を見学できる“ファミリーデー”を実施したことが明かされた。
【写真】目を瞑って…短冊に願いをこめる中島健人
今作は、“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル主人公・神崎麗司（中島）と、アイドル・南風美里（長濱）ら、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメントを描く。
中島は「ファミリーデーをやって現場の空気がよりあったかくなった。現場で何をやってるかちゃんと理解されると、家族内の空気も良くなるじゃないですか。次の日、仕事に行くときとか、ちゃんと次の日も背中を押してくれるんですよ。パパいってらっしゃい、ママいってらっしゃいって」と力説した。
紙谷楓監督も「スタッフの家族が喜んでくれるのがうれしかった。それで士気が上がった」と喜び、共演の塩野瑛久も「お子さんとかがこの業界に興味を持ってくれるかも」と期待。中島は「セットを走り回る子どもたちもかわいかった。この映画もそうですが裏側を見てこの仕事楽しそうだなと思ってもらえたらうれしい」と実感していた。
このほか、長濱ねる、板谷由夏、塩野瑛久、本多力、紙谷楓監督らと今かなえたいプライベートな願い事を書いた短冊を披露した。
【写真】目を瞑って…短冊に願いをこめる中島健人
今作は、“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル主人公・神崎麗司（中島）と、アイドル・南風美里（長濱）ら、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメントを描く。
紙谷楓監督も「スタッフの家族が喜んでくれるのがうれしかった。それで士気が上がった」と喜び、共演の塩野瑛久も「お子さんとかがこの業界に興味を持ってくれるかも」と期待。中島は「セットを走り回る子どもたちもかわいかった。この映画もそうですが裏側を見てこの仕事楽しそうだなと思ってもらえたらうれしい」と実感していた。
このほか、長濱ねる、板谷由夏、塩野瑛久、本多力、紙谷楓監督らと今かなえたいプライベートな願い事を書いた短冊を披露した。