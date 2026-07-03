中島健人、七夕の願い事はサーフィン＆バーベキュー「次は、君らの波に乗りたい」
歌手で俳優の中島健人が3日、都内で行われた主演を務める映画『ラブ≠コメディ』の公開初日記念舞台あいさつに登壇。七夕も近いということでステージには笹の葉が登場。長濱ねる、板谷由夏、塩野瑛久、本多力、紙谷楓監督らと今かなえたいプライベートな願い事を書いた短冊を披露した。
【写真】目を瞑って…短冊に祈る中島健人
中島は「今年は夏らしい思い出をプライベートでも作れますように（サーフィン、バーベキュー）」とし“サーフィンポーズ”で会場を沸かせた。「1回だけ未経験でLAのノースシュアで波に乗ったことあるの」と思い出を明かすと、塩野瑛久も「かっこいいな、言い方」と感心した。
さらに「意外と波に乗れちゃって。次は、君らの波に乗りたい」とキメると拍手かっさいで「芸みたいなもの」とニヤリ。バーベキューも「スタンダードなやつがやりたい」と願望を明かした。
長濱は「四国水族館に行ってみたい」、塩野は「忘れ物をしませんように」、板谷は「長男の受験合格」、神谷監督は「映画大ヒット」と短冊を紹介するなか、本多は「ケンティーの連絡先を入手できますように」と発表。「LINEが難しければ住所だけでも教えてもらって」と譲歩すると「暑中お見舞とかね」と中島。「最悪、ミクシー…」とくいさがって笑いを起こしていた。
今作は、“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル主人公・神崎麗司（中島）と、アイドル・南風美里（長濱）ら、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメントを描く。
【写真】目を瞑って…短冊に祈る中島健人
中島は「今年は夏らしい思い出をプライベートでも作れますように（サーフィン、バーベキュー）」とし“サーフィンポーズ”で会場を沸かせた。「1回だけ未経験でLAのノースシュアで波に乗ったことあるの」と思い出を明かすと、塩野瑛久も「かっこいいな、言い方」と感心した。
長濱は「四国水族館に行ってみたい」、塩野は「忘れ物をしませんように」、板谷は「長男の受験合格」、神谷監督は「映画大ヒット」と短冊を紹介するなか、本多は「ケンティーの連絡先を入手できますように」と発表。「LINEが難しければ住所だけでも教えてもらって」と譲歩すると「暑中お見舞とかね」と中島。「最悪、ミクシー…」とくいさがって笑いを起こしていた。
今作は、“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル主人公・神崎麗司（中島）と、アイドル・南風美里（長濱）ら、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメントを描く。