ほしのあき49歳、若さあふれる近影にネット衝撃「可愛すぎる」 夫は13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが、3日までにInstagramを更新。美しさあふれる近影を披露し、ネットを驚かせた。
【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの声が集まっていた。
今回は「@nothingandothers のポップアップで可愛いサングラスを買ったよ」と報告。サングラスをかけ、ミニ丈のワンピース×デニムジャケット姿で魅せた。ファンからは「可愛すぎる」などの声が多数集まっている。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの声が集まっていた。
今回は「@nothingandothers のポップアップで可愛いサングラスを買ったよ」と報告。サングラスをかけ、ミニ丈のワンピース×デニムジャケット姿で魅せた。ファンからは「可愛すぎる」などの声が多数集まっている。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）