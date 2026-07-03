今夜『それスノSP』NiziUと＆TEAMが完コピダンスバトル初参戦！ 事務所のプライドをかけ三つどもえ対決 “激うまダンス”連発
今夜7月3日19時から約2時間にわたり放送される『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系）は、人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」。日本・韓国で活躍中のNiziUと＆TEAMの新世代グループ2組が初参戦し、STARTO ENTERTAINMENT vs HYBE JAPAN vs JYPの、事務所のプライドをかけた三つどもえバトルを繰り広げる。
【写真】NiziUが完コピダンスバトルに初挑戦
誰もが一度は見たことのある振り付けをその場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う「ダンスノ完コピレボリューション」。
今回も、完コピ超えの激うまダンスが続々登場。今年再始動し、『それスノ』でも自ら披露してくれたBTSの「2.0」では、ラウール（Snow Man） vs K（＆TEAM） vs MAYUKA（NiziU）のバチバチダンス対決が実現する。
昨年の『NHK紅白歌合戦』でのパフォーマンスが話題となった米津玄師の「IRIS OUT」では、岩本照＆向井康二（Snow Man） vs JO＆NICHOLAS（＆TEAM） vs MAYA＆RIKU（NiziU）の超ハイレベル対決に。
さらに、＆TEAMの「FIREWORK」では、宮舘涼太（Snow Man）の激うまダンスに「舘様史上一番上手い」とラウールが感動する。
他にも、V6・嵐など平成を代表する大ヒット曲も続々登場。
『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、TBS系にて7月3日19時放送。
【写真】NiziUが完コピダンスバトルに初挑戦
誰もが一度は見たことのある振り付けをその場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う「ダンスノ完コピレボリューション」。
昨年の『NHK紅白歌合戦』でのパフォーマンスが話題となった米津玄師の「IRIS OUT」では、岩本照＆向井康二（Snow Man） vs JO＆NICHOLAS（＆TEAM） vs MAYA＆RIKU（NiziU）の超ハイレベル対決に。
さらに、＆TEAMの「FIREWORK」では、宮舘涼太（Snow Man）の激うまダンスに「舘様史上一番上手い」とラウールが感動する。
他にも、V6・嵐など平成を代表する大ヒット曲も続々登場。
『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、TBS系にて7月3日19時放送。