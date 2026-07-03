M!LK塩崎太智＆吉田仁人「トイ・ストーリー5」カメオ声優出演 佐野勇斗とも共演で「“すごすぎて滅”でした」
【モデルプレス＝2026/07/03】M!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）と吉田仁人がディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作「トイ・ストーリー5」（7月3日公開）にカメオ声優出演していることが解禁された。
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本作へのカメオ声優出演を果たした塩崎は、「めちゃくちゃ嬉しい！！！！！！映画も観たのですが、踊りたくなっちゃうくらい最高でした。カメオでも出演させていただくこと、メンバーの佐野が出演していること、もう“すごすぎて滅”でした！」とテンション高くコメント。また、吉田は「メンバーの声が作品から聞こえてくる嬉しさ、そして佐野がずっとやりたいと言っていた作品の声優を務めて、その映画の一緒の空間にいれることが、すごく幸せでした！」とコメントを寄せた。
本作で活躍を見せるトイレトレーニングのおもちゃ スマーティー・パンツの日本版声優を務めるM!LKの佐野勇斗は、塩崎と吉田のカメオ声優出演について「（塩崎）太智と一緒に完成版を観たのですが、太智の声は1回だと分からないかもしれないです。吉田の声は分かるかもしれません」と話すと、すかさず塩崎は「しっかり演じたので何回も見てください！」と重ね、さらに「これから僕たちが『トイ・ストーリー5』を盛り上げていきます！『トイ・ストーリー』愛を思いっきり熱くぶつけていきます！」と熱くアピールした。
シリーズ最新作となる『トイ・ストーリー5』では、子どもたちがおもちゃではなくスマホやタブレットに夢中になっている現代が舞台となる。本当はまだまだおもちゃで遊びたいけれど、タブレットに夢中な周囲の子どもたちと話が合わず友達ができなくて悩むボニーと、彼女を心配しているおもちゃたち。そんなある日、両親からのプレゼントでボニーの部屋に最先端タブレット【リリーパッド】が現れたことで日常が一変。周囲の子どもたちと同じように画面の中の世界へ夢中になっていくボニーの姿を前に、おもちゃたちはかつてない危機に直面する。そんな一大事に、ジェシーのSOSを受けたウッディが再び仲間たちのもとへ駆けつける。久々の再会を果たしたジェシーとウッディ、バズたちは、再び肩を並べて“デジタル”という史上最大の脅威に立ち向かう。変わりゆく時代の中で、子どもたちとおもちゃとの絆を描き続けてきた「トイ・ストーリー」が出す【究極の答え】とは。（modelpress編集部）
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◆塩崎太智＆吉田仁人「トイ・ストーリー5」カメオ出演
本作へのカメオ声優出演を果たした塩崎は、「めちゃくちゃ嬉しい！！！！！！映画も観たのですが、踊りたくなっちゃうくらい最高でした。カメオでも出演させていただくこと、メンバーの佐野が出演していること、もう“すごすぎて滅”でした！」とテンション高くコメント。また、吉田は「メンバーの声が作品から聞こえてくる嬉しさ、そして佐野がずっとやりたいと言っていた作品の声優を務めて、その映画の一緒の空間にいれることが、すごく幸せでした！」とコメントを寄せた。
◆映画「トイ・ストーリー5」
シリーズ最新作となる『トイ・ストーリー5』では、子どもたちがおもちゃではなくスマホやタブレットに夢中になっている現代が舞台となる。本当はまだまだおもちゃで遊びたいけれど、タブレットに夢中な周囲の子どもたちと話が合わず友達ができなくて悩むボニーと、彼女を心配しているおもちゃたち。そんなある日、両親からのプレゼントでボニーの部屋に最先端タブレット【リリーパッド】が現れたことで日常が一変。周囲の子どもたちと同じように画面の中の世界へ夢中になっていくボニーの姿を前に、おもちゃたちはかつてない危機に直面する。そんな一大事に、ジェシーのSOSを受けたウッディが再び仲間たちのもとへ駆けつける。久々の再会を果たしたジェシーとウッディ、バズたちは、再び肩を並べて“デジタル”という史上最大の脅威に立ち向かう。変わりゆく時代の中で、子どもたちとおもちゃとの絆を描き続けてきた「トイ・ストーリー」が出す【究極の答え】とは。（modelpress編集部）
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