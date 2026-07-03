M!LK塩崎太智＆吉田仁人、『トイ・ストーリー5』カメオ声優出演 佐野勇斗と“共演”実現
ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』が3日に日本公開を迎え、ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※崎＝たつさき）と吉田仁人がカメオ声優として出演していることが発表された。2人の役柄は明かされておらず、劇中のどの場面で登場するのか注目を集めそうだ。
【動画】テイラー・スウィフトの歌う「I Knew It, I Knew You」に乗せて
本作は、子どもたちがおもちゃではなくスマートフォンやタブレットに夢中になる現代を舞台に、ウッディやバズ・ライトイヤーらおもちゃたちが"デジタル"という新たな脅威に立ち向かうシリーズ最新作。ジェシーのSOSを受けたウッディが仲間たちのもとへ戻り、おもちゃが子どものためにできる“本当の役割”を見つめ直していく。
現地時間6月19日に全米公開されると、初週末3日間で約1億6000万ドル（約257億6000万円、1ドル＝161円換算）の興行収入を記録。日本をはじめ、イギリス、スペイン、メキシコ、韓国、中国などでも公開され、シリーズ歴代最高のスタートを切っている。
今回カメオ出演が発表された塩崎は、「めちゃくちゃうれしい！！！！！！映画も観たのですが、踊りたくなっちゃうくらい最高でした。カメオでも出演させていただくこと、メンバーの佐野が出演していること、もう"すごすぎて滅"でした！」と大興奮。
吉田も「メンバーの声が作品から聞こえてくるうれしさ、そして佐野がずっとやりたいと言っていた作品の声優を務めて、その映画の一緒の空間にいられることが、すごく幸せでした！」と喜びを語った。
M!LKからは、スマーティー・パンツ役の日本版声優を務める佐野勇斗も出演。塩崎と吉田のカメオ出演について、「（塩崎）太智と一緒に完成版を観たのですが、太智の声は1回だと分からないかもしれないです。吉田の声は分かるかもしれません」とコメントすると、塩崎は「しっかり演じたので何回も見てください！」と呼びかけた。
さらに塩崎は、「これから僕たちが『トイ・ストーリー5』を盛り上げていきます！『トイ・ストーリー』愛を思いっきり熱くぶつけていきます！」と作品への熱い思いを語っている。
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本作は、子どもたちがおもちゃではなくスマートフォンやタブレットに夢中になる現代を舞台に、ウッディやバズ・ライトイヤーらおもちゃたちが"デジタル"という新たな脅威に立ち向かうシリーズ最新作。ジェシーのSOSを受けたウッディが仲間たちのもとへ戻り、おもちゃが子どものためにできる“本当の役割”を見つめ直していく。
今回カメオ出演が発表された塩崎は、「めちゃくちゃうれしい！！！！！！映画も観たのですが、踊りたくなっちゃうくらい最高でした。カメオでも出演させていただくこと、メンバーの佐野が出演していること、もう"すごすぎて滅"でした！」と大興奮。
吉田も「メンバーの声が作品から聞こえてくるうれしさ、そして佐野がずっとやりたいと言っていた作品の声優を務めて、その映画の一緒の空間にいられることが、すごく幸せでした！」と喜びを語った。
M!LKからは、スマーティー・パンツ役の日本版声優を務める佐野勇斗も出演。塩崎と吉田のカメオ出演について、「（塩崎）太智と一緒に完成版を観たのですが、太智の声は1回だと分からないかもしれないです。吉田の声は分かるかもしれません」とコメントすると、塩崎は「しっかり演じたので何回も見てください！」と呼びかけた。
さらに塩崎は、「これから僕たちが『トイ・ストーリー5』を盛り上げていきます！『トイ・ストーリー』愛を思いっきり熱くぶつけていきます！」と作品への熱い思いを語っている。