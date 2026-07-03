『劇場版 薬屋のひとりごと』12.11公開決定＆予告解禁！ 物語の鍵を握る少年役に伊瀬茉莉也
アニメ『薬屋のひとりごと』の劇場版のサブタイトルが『亡妃の秘宝（ぼうひのひほう）』に決定し、12月11日公開されることが発表された。併せて、最新予告映像も解禁された。
【動画】12月11日公開決定！ 『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』予告映像
シリーズ累計4500万部突破の人気謎解きエンターテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
後宮を舞台に「毒見役」の少女が、さまざまな難事件を解決する物語はたちまち話題となり、2025年1月から放送を開始したテレビアニメの第2期は、各種配信プラットフォームで常に上位にランクイン。「ABEMA2025年アニメ上半期ランキング」では、「アニメ全体再生数ランキング」「新作アニメ再生数ランキング」「年代別アニメ再生数ランキングの10代部門、20代部門、30代以上部門」ですべて1位を記録し、「TikTok上半期トレンド大賞2025」の大賞も受賞。老若男女あらゆる世代から愛されるコンテンツとなった。
2025年7月のテレビアニメ第2期放送終了後には続編の制作を発表。そして同年10月にはその続編が、テレビアニメ第3期と劇場版の二つであることが発表されていたが、このたび、最新情報＆予告が解禁。
“後宮で5年前に亡くなった妃の遺体を故郷へ返すため”、彼女の故郷である南の地へと旅に出る猫猫と壬氏。活気あふれる水上都市・未南州にたどり着き、まだ見ぬ薬や植物へと心躍らす猫猫だったが、妃の遺体に隠された大きな謎に直面。さらにはその地で暴れまわる水賊や隠された財宝の存在も明らかになり猫猫と壬氏の旅に波乱の予感が…。物語のカギを握る謎の少年や新たなキャラクターたちも映し出され、彼らがどんな活躍を見せるのか期待が高まる。
さらに、猫猫、壬氏、そして謎の少年・沐清（ムーチン）が描かれた緊迫感あふれる、ティザービジュアルも解禁。
洞窟の中で、猫猫が持つ松明に照らされる眩い財宝たち。そして洞窟の奥に見える燃え盛る対岸と数多もの火矢――。これまでの華やかな宮廷の雰囲気から一転し、美しさと危険が入り混じる。「その謎が、隠された宝へと導く」というコピーのとおり、財宝を巡って、猫猫と壬氏に待ち受ける新たな謎解きと、壮絶な展開を予感させるビジュアルとなっている。
そして、物語の鍵を握る少年・沐清役で伊瀬茉莉也の出演が決定。猫猫と壬氏が訪れた活気あふれる水上都市・未南州を収める未の一族の少年・沐清（ムーチン）。怯えた表情で「助けてください」と懇願する彼の背後には、一体どんな謎が隠されているのか、猫猫と壬氏とどのような関係のキャラクターなのか？
また、劇場版衣装を着用した猫猫＆壬氏の新規ビジュアルも解禁。トレードマークであるグリーンの衣装をベースに、腕を組み、聡明な眼差しをこちらへ向けている猫猫と、美しい容姿はそのままに、深いブルーを基調とした高貴な旅装束に身を包んだ壬氏がお目見えした。
『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』は、12月11日公開。
【動画】12月11日公開決定！ 『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』予告映像
シリーズ累計4500万部突破の人気謎解きエンターテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
後宮を舞台に「毒見役」の少女が、さまざまな難事件を解決する物語はたちまち話題となり、2025年1月から放送を開始したテレビアニメの第2期は、各種配信プラットフォームで常に上位にランクイン。「ABEMA2025年アニメ上半期ランキング」では、「アニメ全体再生数ランキング」「新作アニメ再生数ランキング」「年代別アニメ再生数ランキングの10代部門、20代部門、30代以上部門」ですべて1位を記録し、「TikTok上半期トレンド大賞2025」の大賞も受賞。老若男女あらゆる世代から愛されるコンテンツとなった。
“後宮で5年前に亡くなった妃の遺体を故郷へ返すため”、彼女の故郷である南の地へと旅に出る猫猫と壬氏。活気あふれる水上都市・未南州にたどり着き、まだ見ぬ薬や植物へと心躍らす猫猫だったが、妃の遺体に隠された大きな謎に直面。さらにはその地で暴れまわる水賊や隠された財宝の存在も明らかになり猫猫と壬氏の旅に波乱の予感が…。物語のカギを握る謎の少年や新たなキャラクターたちも映し出され、彼らがどんな活躍を見せるのか期待が高まる。
さらに、猫猫、壬氏、そして謎の少年・沐清（ムーチン）が描かれた緊迫感あふれる、ティザービジュアルも解禁。
洞窟の中で、猫猫が持つ松明に照らされる眩い財宝たち。そして洞窟の奥に見える燃え盛る対岸と数多もの火矢――。これまでの華やかな宮廷の雰囲気から一転し、美しさと危険が入り混じる。「その謎が、隠された宝へと導く」というコピーのとおり、財宝を巡って、猫猫と壬氏に待ち受ける新たな謎解きと、壮絶な展開を予感させるビジュアルとなっている。
そして、物語の鍵を握る少年・沐清役で伊瀬茉莉也の出演が決定。猫猫と壬氏が訪れた活気あふれる水上都市・未南州を収める未の一族の少年・沐清（ムーチン）。怯えた表情で「助けてください」と懇願する彼の背後には、一体どんな謎が隠されているのか、猫猫と壬氏とどのような関係のキャラクターなのか？
また、劇場版衣装を着用した猫猫＆壬氏の新規ビジュアルも解禁。トレードマークであるグリーンの衣装をベースに、腕を組み、聡明な眼差しをこちらへ向けている猫猫と、美しい容姿はそのままに、深いブルーを基調とした高貴な旅装束に身を包んだ壬氏がお目見えした。
『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』は、12月11日公開。