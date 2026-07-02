高橋一生×斎藤工×水上恒司『犯罪者』本予告解禁！ 韓国俳優チョン・イルの出演も決定
高橋一生、斎藤工、水上恒司がトリプル主演する7月17日配信スタートのPrime Originalドラマシリーズ『犯罪者』より、緊迫の本予告＆キービジュアルが解禁。さらに巨大な陰謀の影に潜む謎の男・滝川役としてチョン・イルの出演が発表された。
【動画】「犯罪者は、誰だ！？」息もつかせぬクライムミステリーの幕開けを告げる本予告
本作は、テレビドラマ『相棒』シリーズで脚本を手がける太田愛の同名小説を実写化。
警察、政治、巨大企業、そして過去が複雑に絡み合う群像劇と、時系列が交錯する重層的な構造、さらに圧倒的なスケールで描かれるスペクタクルな展開から、“映像化困難”と言われ続けてきた衝撃作が、『エゴイスト』で高い評価を受けた松永大司監督によって映像化される。
今回解禁された本予告は、白昼の駅前広場で発生した無差別殺傷事件から幕を開ける。唯一の生存者・修司（水上）は、病院で見知らぬ男から「あと10日生き延びれば助かる」と謎の警告を受ける。犯人はすでに死亡しているにもかかわらず、修司は何者かに命を狙われる――。
刑事・相馬（高橋）、そして相馬の友人でフリーライターの鑓水（斎藤工）。本来なら交わるはずのなかった3人は、それぞれの立場から事件の真相を追うなかで、企業による隠蔽、政界との癒着、そして社会を揺るがす“ある病”の存在へとたどり着いていく。
次々と浮かび上がる謎と予測不能な展開。さらに激しい追跡劇や緊迫感あふれるアクションシーンも映し出され、壮大な陰謀に巻き込まれていく3人の運命から目が離せない映像となっている。重層的に張り巡らされた伏線と先の読めないストーリーが織りなす、今夏注目のクライムミステリーへの期待が高まる本予告となっている。
キービジュアルでは、事件の真相を追う相馬、鑓水、修司の3人を中心に、本作の重厚な世界観が表現されている。それぞれ異なる方向へ視線を向ける3人の姿が印象的で、張り詰めた緊張感とミステリアスな空気をまとったビジュアルに仕上がっている。
また本作を象徴するエナメル素材を取り入れた質感表現も特徴的で、光を反射する独特の加工が作品に漂う異質な雰囲気を際立たせている。さらに大胆に配置されたタイトルロゴ「犯罪者」が強烈な存在感を放ち、重厚かつスタイリッシュな本作の世界観を印象付けるビジュアルとなっている。
さらに新たに、韓国俳優・チョン・イルの出演が解禁された。
チョン・イルが演じるのは、主人公たちの前に現れる謎の男・滝川。その素性や目的は多くが謎に包まれており、主人公たちの前に突如現れる謎の男として、不穏な存在感を漂わせる。
チョン・イルは、「本作は犯罪を単なる事件としてではなく人間の内面や欠落に深く切り込み、加害者と被害者の境界が揺らぐ中で『なぜ人はその選択をするのか』を問い続ける点に魅力があり、参加を通じて自身とも向き合いながら内面に集中した表現に挑戦でき、俳優としての幅を広げる大きな転機になったと感じています」とコメントしている。
Prime Originalドラマシリーズ『犯罪者』は、Prime Videoにて7月17日より世界独占配信。
【動画】「犯罪者は、誰だ！？」息もつかせぬクライムミステリーの幕開けを告げる本予告
本作は、テレビドラマ『相棒』シリーズで脚本を手がける太田愛の同名小説を実写化。
警察、政治、巨大企業、そして過去が複雑に絡み合う群像劇と、時系列が交錯する重層的な構造、さらに圧倒的なスケールで描かれるスペクタクルな展開から、“映像化困難”と言われ続けてきた衝撃作が、『エゴイスト』で高い評価を受けた松永大司監督によって映像化される。
刑事・相馬（高橋）、そして相馬の友人でフリーライターの鑓水（斎藤工）。本来なら交わるはずのなかった3人は、それぞれの立場から事件の真相を追うなかで、企業による隠蔽、政界との癒着、そして社会を揺るがす“ある病”の存在へとたどり着いていく。
次々と浮かび上がる謎と予測不能な展開。さらに激しい追跡劇や緊迫感あふれるアクションシーンも映し出され、壮大な陰謀に巻き込まれていく3人の運命から目が離せない映像となっている。重層的に張り巡らされた伏線と先の読めないストーリーが織りなす、今夏注目のクライムミステリーへの期待が高まる本予告となっている。
キービジュアルでは、事件の真相を追う相馬、鑓水、修司の3人を中心に、本作の重厚な世界観が表現されている。それぞれ異なる方向へ視線を向ける3人の姿が印象的で、張り詰めた緊張感とミステリアスな空気をまとったビジュアルに仕上がっている。
また本作を象徴するエナメル素材を取り入れた質感表現も特徴的で、光を反射する独特の加工が作品に漂う異質な雰囲気を際立たせている。さらに大胆に配置されたタイトルロゴ「犯罪者」が強烈な存在感を放ち、重厚かつスタイリッシュな本作の世界観を印象付けるビジュアルとなっている。
さらに新たに、韓国俳優・チョン・イルの出演が解禁された。
チョン・イルが演じるのは、主人公たちの前に現れる謎の男・滝川。その素性や目的は多くが謎に包まれており、主人公たちの前に突如現れる謎の男として、不穏な存在感を漂わせる。
チョン・イルは、「本作は犯罪を単なる事件としてではなく人間の内面や欠落に深く切り込み、加害者と被害者の境界が揺らぐ中で『なぜ人はその選択をするのか』を問い続ける点に魅力があり、参加を通じて自身とも向き合いながら内面に集中した表現に挑戦でき、俳優としての幅を広げる大きな転機になったと感じています」とコメントしている。
Prime Originalドラマシリーズ『犯罪者』は、Prime Videoにて7月17日より世界独占配信。