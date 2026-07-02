アニメ「リコリス・リコイル」について、放送4周年を記念して錦木千束と井ノ上たきなの夏制服ビジュアルが公開された。

本作は、2022年7月2日より放送されていたオリジナルTVアニメ。BS11では7月8日より毎週土曜22時～再放送が予定されている。公開されたビジュアルでは夏らしく涼し気になった2人の姿を確認できる。

また、8月9日13時30分には「リコリコプロヂュース4周年記念配信」も実施予定。アニプレックスYouTubeチャンネルにて錦木千束役の安済知佳さんと井ノ上たきな役の若山詩音さんが出演する。

なお、アニメ公式ページの応募フォームから応募することで抽選でイベント現地会場に無償で招待するキャンペーンも実施中。応募期間は7月2日12時より7月19日23時59分までとなっている。当選通知は7月27日より7月28日の期間に実施。当選者にのみ通知が送られる。

□「リコリコプロヂュース4周年記念配信」応募フォーム

【錦木千束・井ノ上たきなの新ビジュアル 夏 制服 ver.】

(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11