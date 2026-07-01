夏目真悟監督×マッドハウス『ghost／夜の果て』2027年2月公開 映像公開で主題歌・挿入歌：羊文学、音楽：君島大空
夏目真悟監督の初となるオリジナル長編劇場アニメーションの正式タイトルが『ghost／夜の果て』となり、2027年2月11日に全国公開されることが決定した。あわせてキービジュアルや特報映像が解禁となり、羊文学が本作のために主題歌・挿入歌６曲を書き下ろし、君島大空がデビュー後初の劇伴を担当する。
【動画】ちょっと怖い。公開された『ghost／夜の果て』映像
映画『ghost／夜の果て』は、労働の必要がなくなった近未来を舞台に、満ち足りた社会の秩序に抗いながらも、“本物” を求め続ける少女の物語。コミカライズも決定し、8月4日発売「ヤングエース」9月号（KADOKAWA）より連載開始となる。
夏目監督は、『ワンパンマン』『ACCA13区監察課』『Sonny Boy』『四畳半タイムマシンブルース』など原作・オリジナル問わず数多くのアニメ作品の監督を務め、初のオリジナルTVアニメ『Sonny Boy』では独自の作家性を発揮。唯一無二のアニメーション表現が大きな話題を呼び、世界最大級のアニメ映画祭・アヌシー国際アニメーション映画祭テレビ部門コンペティション部門にノミネートされるなど、その才能は国境を越え、世界から注目されている。
アニメーション制作は、今敏監督『パーフェクトブルー』『千年女優』『パプリカ』や細田守監督『時をかける少女』『サマーウォーズ』など今なお愛され続ける名作映画を多く世に生み出し、長らく夏目監督ともタッグを組んできたアニメーションスタジオ、マッドハウスが務める。
解禁されたキービジュアル第１弾は、満天の星が煌めく幻想的な夜と共に、孤独なふたりの人物が描かれている。椅子に座るピンク色の服を着た黒髪の少女（ニケ）が、こちらを静かに見つめ、ガラスに隔てられた少し離れた場所で少女を背に、傘をさした男性（マス）が、神秘的な星空を見上げている。
そして、同時に解禁された超特報映像では、主人公・ニケの瞳に映り込む深い星空に合わせ、「星空で、たまに、本当にまれに、美しいものと出会う」という静かなニケの言葉から幕を開ける。同時に、羊文学が手掛ける挿入歌「Sugar」がエモーショナルに響き渡り、サブリミナルのように本作の印象的なシーンが次々とフラッシュバックしていく。
「私は“本当”を知りたい」という切実さを感じるテロップと共に、光と影が印象的な本作世界の空気を感じるカットの数々が続き、そして最後には本作のタイトル「ゴースト」と呟くニケの声と共に『ghost／夜の果て』のロゴが静かに浮かび上がる。謎に包まれたミステリアスな雰囲気を漂わせながらも、神秘的で、一度見たら忘れられない深い余韻を心に残す超特報となった。
本作の音楽情報も一挙解禁。主題歌および挿入歌「Sugar」を含む計６曲の書き下ろし楽曲を、オルタナティブ・ロックバンドの羊文学が担当。羊文学はTVアニメ『呪術廻戦』のエンディングテーマ「more than words」の世界的な大ヒットや、大規模な海外ツアーを次々と成功させるなど、現在グローバルな活躍を見せている。
そして、劇伴音楽は、独自の世界観と類稀な音楽性で支持を集める気鋭の音楽家・君島大空が手掛ける。君島大空が劇伴音楽を担当するのはデビュー後はじめて。楽曲は全編フィルムスコアリングで仕上げられている。
■夏目真悟監督コメント
絶望と祈り。「目には見えない本当のこと」を知りたい。この映画は、15歳の少女が、夜の底へと落ちていく軌跡を描いています。正気ある狂気と、純粋すぎる反抗心を持った彼女。暗闇の中で「ちゃんとそこにある美しいもの」へ手を伸ばし続けたその光景は、観る人によって、絶望にも、あるいは全く別のものにも映るかもしれません。ただ、これは誰もが心の奥底に隠し持っている相反した感情を揺さぶる、普遍的な物語でもあります。スクリーンの中に、その微かな光を探していただけたら幸いです。
【動画】ちょっと怖い。公開された『ghost／夜の果て』映像
映画『ghost／夜の果て』は、労働の必要がなくなった近未来を舞台に、満ち足りた社会の秩序に抗いながらも、“本物” を求め続ける少女の物語。コミカライズも決定し、8月4日発売「ヤングエース」9月号（KADOKAWA）より連載開始となる。
アニメーション制作は、今敏監督『パーフェクトブルー』『千年女優』『パプリカ』や細田守監督『時をかける少女』『サマーウォーズ』など今なお愛され続ける名作映画を多く世に生み出し、長らく夏目監督ともタッグを組んできたアニメーションスタジオ、マッドハウスが務める。
解禁されたキービジュアル第１弾は、満天の星が煌めく幻想的な夜と共に、孤独なふたりの人物が描かれている。椅子に座るピンク色の服を着た黒髪の少女（ニケ）が、こちらを静かに見つめ、ガラスに隔てられた少し離れた場所で少女を背に、傘をさした男性（マス）が、神秘的な星空を見上げている。
そして、同時に解禁された超特報映像では、主人公・ニケの瞳に映り込む深い星空に合わせ、「星空で、たまに、本当にまれに、美しいものと出会う」という静かなニケの言葉から幕を開ける。同時に、羊文学が手掛ける挿入歌「Sugar」がエモーショナルに響き渡り、サブリミナルのように本作の印象的なシーンが次々とフラッシュバックしていく。
「私は“本当”を知りたい」という切実さを感じるテロップと共に、光と影が印象的な本作世界の空気を感じるカットの数々が続き、そして最後には本作のタイトル「ゴースト」と呟くニケの声と共に『ghost／夜の果て』のロゴが静かに浮かび上がる。謎に包まれたミステリアスな雰囲気を漂わせながらも、神秘的で、一度見たら忘れられない深い余韻を心に残す超特報となった。
本作の音楽情報も一挙解禁。主題歌および挿入歌「Sugar」を含む計６曲の書き下ろし楽曲を、オルタナティブ・ロックバンドの羊文学が担当。羊文学はTVアニメ『呪術廻戦』のエンディングテーマ「more than words」の世界的な大ヒットや、大規模な海外ツアーを次々と成功させるなど、現在グローバルな活躍を見せている。
そして、劇伴音楽は、独自の世界観と類稀な音楽性で支持を集める気鋭の音楽家・君島大空が手掛ける。君島大空が劇伴音楽を担当するのはデビュー後はじめて。楽曲は全編フィルムスコアリングで仕上げられている。
■夏目真悟監督コメント
絶望と祈り。「目には見えない本当のこと」を知りたい。この映画は、15歳の少女が、夜の底へと落ちていく軌跡を描いています。正気ある狂気と、純粋すぎる反抗心を持った彼女。暗闇の中で「ちゃんとそこにある美しいもの」へ手を伸ばし続けたその光景は、観る人によって、絶望にも、あるいは全く別のものにも映るかもしれません。ただ、これは誰もが心の奥底に隠し持っている相反した感情を揺さぶる、普遍的な物語でもあります。スクリーンの中に、その微かな光を探していただけたら幸いです。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優