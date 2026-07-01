『2026 FNS歌謡祭 夏』タイムテーブル のん初出演ほか注目コラボも盛りだくさん！
本日7月1日18時30分からフジテレビが放送する夏恒例の音楽特番『2026 FNS歌謡祭 夏』のタイムテーブルが発表された。この記事ではタイムテーブルとあわせて各アーティストの歌唱曲も紹介する。
【写真】『2026 FNS歌謡祭 夏』メインビジュアル
番組冒頭からのブロックでは「最強夏うたサビメドレー」と題し、さまざまなアーティストがコラボによって夏の名曲をカバーする。NEWSとモナキはゆず「夏色」、アイナ・ジ・エンドとELAIZAはaiko「花火」、Number_iはケツメイシ「夏の思い出」、ME:IはKARA「GO GO サマー！」、BE:FIRSTは桑田佳祐「波乗りジョニー」、FRUITS ZIPPERはZONE「secret base〜君がくれたもの〜」、JO1とINIのサッカーを愛するメンバーで構成されたJI BLUEはTREASUREとともにORANGE RANGE「イケナイ太陽」でコラボする。また、同時間帯では、ちいかわキャラクターたちが杉並児童合唱団と共に歌う「映画ちいかわ」の主題歌「くつずれ」が披露される。
19時ごろからはアイナ・ジ・エンド、あいみょん、HANA、M!LK、モナキらが登場。ILLITとCUTIE STREETは「Almond Chocolate」「かわいいだけじゃだめですか？」といったお互いの楽曲でコラボパフォーマンスを届け、映画「トイ・ストーリー5」にスマーティー・パンツ役で出演するM!LKの佐野勇斗は、ダイアモンド☆ユカイと共に「トイ・ストーリー」の主題歌「君はともだち」を歌う。郷ひろみとJuice=Juiceによる「GOLDFINGER’99」「盛れ！ミ・アモーレ」という想像がつかないコラボパフォーマンスも必見だ！
20時ごろからはNumber_iやBE:FIRST、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETらが出演。M!LKと宝塚歌劇団 花組によるコラボで披露される「好きすぎて滅！」、渋谷龍太（SUPER BEAVER）とアイナ・ジ・エンドの二人による「Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜」、増田貴久（NEWS）、ELAIZA、佐野晶哉（Aぇ! group）の3者による絢香×コブクロのカバー「WINDING ROAD」も見どころとなっている。
クライマックスの21時ごろからはSUPER EIGHTやTREASURE、THE RAMPAGEらが登場。「FNS歌謡祭」初出演となるのんはヒグチアイ提供の「荒野に立つ」を歌唱する。
なお、番組はTVerでリアルタイム配信される。
■ 「2026 FNS歌謡祭 夏」タイムテーブル・歌唱曲
※時間帯ごとアーティスト名50音順に記載。
※放送時間は変更の可能性あり。
【18時30分〜】
＜最強夏うたサビメドレー＞
・NEWS×モナキ「夏色」 / ゆず
・アイナ・ジ・エンド×ELAIZA「花火」 / aiko
・Number_i「夏の思い出」 / ケツメイシ
・ME:I「GO GO サマー！」 / KARA
・BE:FIRST「波乗りジョニー」 / 桑田佳祐
・FRUITS ZIPPER「secret base〜君がくれたもの〜」 / ZONE
・JI BLUE×TREASURE「イケナイ太陽」 / ORANGE RANGE
・映画ちいかわ×杉並児童合唱団「くつずれ」
・DISH//「アイコトバ」
・TWS「OVERDRIVE」
・日向坂46「クリフハンガー」
・ふみの「東京」
【19時ごろ〜】
・アイナ・ジ・エンド「Blue Shining Star」
・アイナ・ジ・エンド「ルミナス - Luminous」
・あいみょん「マリーゴールド」
・ILLIT×CUTIE STREET「Almond Chocolate」「かわいいだけじゃだめですか？」
・Kis-My-Ft2「My Affection」
・郷ひろみ×Juice=Juice「GOLDFINGER’99」「盛れ！ミ・アモーレ」
・島袋寛子×MAYA、RIKU、NINA（NiziU）「STEADY」 / SPEED
・島袋寛子×礼真琴「ALIVE」 / SPEED
・島袋寛子×ME:I「Body ＆ Soul」 / SPEED
・ダイアモンド☆ユカイ×佐野勇斗（M!LK）「君はともだち」
・HANA「Bad Girl」
・ふぉ〜ゆ〜「夏の王様」「ジェットコースター・ロマンス」 / DOMOTO
・M!LK「爆裂愛してる」
・モナキ「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」
【20時頃〜】
・ILLIT「It’s Me」
・カキンツハルカ（柿澤勇人、ウエンツ瑛士、木南晴夏による音楽ユニット）「サウダージ」「Part of Your World」
・CUTIE STREET「ぷりきゅきゅ」
・JI BLUE「景色」
・渋谷龍太（SUPER BEAVER）×アイナ・ジ・エンド「Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜」 / YEN TOWN BAND
・SUPER BEAVER「クライマックス」
・Number_i「i-mode」
・NiziU「Make you happy」
・BE:FIRST「Missing」
・FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
・増田貴久（NEWS）×ELAIZA×佐野晶哉（Aぇ! group）「WINDING ROAD」 / 絢香×コブクロ
・M!LK×宝塚歌劇団 花組「好きすぎて滅！」
【21時ごろ〜】
・あいみょん「会いに行くのに」
・Aぇ! group「でこぼこライフ」
・THE RAMPAGE「BREAK IT DOWN」
・SUPER EIGHT「再咲」
・TREASURE「EVERYTHING -JP Ver.-」
・NEWS「SUMMER TIME」
・のん「荒野に立つ」
・緑黄色社会「章」
【写真】『2026 FNS歌謡祭 夏』メインビジュアル
番組冒頭からのブロックでは「最強夏うたサビメドレー」と題し、さまざまなアーティストがコラボによって夏の名曲をカバーする。NEWSとモナキはゆず「夏色」、アイナ・ジ・エンドとELAIZAはaiko「花火」、Number_iはケツメイシ「夏の思い出」、ME:IはKARA「GO GO サマー！」、BE:FIRSTは桑田佳祐「波乗りジョニー」、FRUITS ZIPPERはZONE「secret base〜君がくれたもの〜」、JO1とINIのサッカーを愛するメンバーで構成されたJI BLUEはTREASUREとともにORANGE RANGE「イケナイ太陽」でコラボする。また、同時間帯では、ちいかわキャラクターたちが杉並児童合唱団と共に歌う「映画ちいかわ」の主題歌「くつずれ」が披露される。
20時ごろからはNumber_iやBE:FIRST、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETらが出演。M!LKと宝塚歌劇団 花組によるコラボで披露される「好きすぎて滅！」、渋谷龍太（SUPER BEAVER）とアイナ・ジ・エンドの二人による「Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜」、増田貴久（NEWS）、ELAIZA、佐野晶哉（Aぇ! group）の3者による絢香×コブクロのカバー「WINDING ROAD」も見どころとなっている。
クライマックスの21時ごろからはSUPER EIGHTやTREASURE、THE RAMPAGEらが登場。「FNS歌謡祭」初出演となるのんはヒグチアイ提供の「荒野に立つ」を歌唱する。
なお、番組はTVerでリアルタイム配信される。
■ 「2026 FNS歌謡祭 夏」タイムテーブル・歌唱曲
※時間帯ごとアーティスト名50音順に記載。
※放送時間は変更の可能性あり。
【18時30分〜】
＜最強夏うたサビメドレー＞
・NEWS×モナキ「夏色」 / ゆず
・アイナ・ジ・エンド×ELAIZA「花火」 / aiko
・Number_i「夏の思い出」 / ケツメイシ
・ME:I「GO GO サマー！」 / KARA
・BE:FIRST「波乗りジョニー」 / 桑田佳祐
・FRUITS ZIPPER「secret base〜君がくれたもの〜」 / ZONE
・JI BLUE×TREASURE「イケナイ太陽」 / ORANGE RANGE
・映画ちいかわ×杉並児童合唱団「くつずれ」
・DISH//「アイコトバ」
・TWS「OVERDRIVE」
・日向坂46「クリフハンガー」
・ふみの「東京」
【19時ごろ〜】
・アイナ・ジ・エンド「Blue Shining Star」
・アイナ・ジ・エンド「ルミナス - Luminous」
・あいみょん「マリーゴールド」
・ILLIT×CUTIE STREET「Almond Chocolate」「かわいいだけじゃだめですか？」
・Kis-My-Ft2「My Affection」
・郷ひろみ×Juice=Juice「GOLDFINGER’99」「盛れ！ミ・アモーレ」
・島袋寛子×MAYA、RIKU、NINA（NiziU）「STEADY」 / SPEED
・島袋寛子×礼真琴「ALIVE」 / SPEED
・島袋寛子×ME:I「Body ＆ Soul」 / SPEED
・ダイアモンド☆ユカイ×佐野勇斗（M!LK）「君はともだち」
・HANA「Bad Girl」
・ふぉ〜ゆ〜「夏の王様」「ジェットコースター・ロマンス」 / DOMOTO
・M!LK「爆裂愛してる」
・モナキ「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」
【20時頃〜】
・ILLIT「It’s Me」
・カキンツハルカ（柿澤勇人、ウエンツ瑛士、木南晴夏による音楽ユニット）「サウダージ」「Part of Your World」
・CUTIE STREET「ぷりきゅきゅ」
・JI BLUE「景色」
・渋谷龍太（SUPER BEAVER）×アイナ・ジ・エンド「Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜」 / YEN TOWN BAND
・SUPER BEAVER「クライマックス」
・Number_i「i-mode」
・NiziU「Make you happy」
・BE:FIRST「Missing」
・FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
・増田貴久（NEWS）×ELAIZA×佐野晶哉（Aぇ! group）「WINDING ROAD」 / 絢香×コブクロ
・M!LK×宝塚歌劇団 花組「好きすぎて滅！」
【21時ごろ〜】
・あいみょん「会いに行くのに」
・Aぇ! group「でこぼこライフ」
・THE RAMPAGE「BREAK IT DOWN」
・SUPER EIGHT「再咲」
・TREASURE「EVERYTHING -JP Ver.-」
・NEWS「SUMMER TIME」
・のん「荒野に立つ」
・緑黄色社会「章」