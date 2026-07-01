『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』新場面カット2点到着 7.3に映画の新情報が6連続解禁
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』より、新場面カットが解禁。併せて、本日1日18時30分より放送される『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）に、ちいかわ、ハチワレ、うさぎたちが登場し、映画のオープニングテーマ「くつずれ」を杉並児童合唱団と共に初パフォーマンスすることが発表された。さらに、3日に映画の情報が多数解禁される「『映画ちいかわ』の夏が来るDAY」を実施することも明らかとなった。
【写真】新場面カット＆「『映画ちいかわ』の夏が来るDAY」タイムテーブル
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。
そんな『ちいかわ』の初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』での圧倒的なアクションシーンなど、ハイクオリティなアニメーションが評判のCygamesPictures。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。
この度、6月1日に解禁され大きな話題を呼んだ90秒の予告映像から、個性豊かなキャラクターたちを捉えた場面カットを追加で解禁。
併せて、本日1日の18時30分より放送される『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）に、ちいかわ、ハチワレ、うさぎたちが登場し、ハチワレが歌う映画のオープニングテーマ「くつずれ」を、杉並児童合唱団と共に初パフォーマンスすることが発表。当日は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎに加えて、映画に登場する島二郎、セイレーンのほか、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋といったテレビアニメでも人気のキャラクターたちが大集合。「FNS歌謡祭」でしか見られない豪華コラボレーションに要注目だ。
さらに3日、1日通して映画ちいかわの情報がたくさん解禁される「『映画ちいかわ』の夏が来るDAY」を実施することが明らかに。この日はテレビアニメの放送を皮切りに、20時まで、6つの大きな情報が続々と初解禁。1日の最後を飾る20時には、“怒涛の1日の終わりにぴったりな”映画本編の特別新映像をYouTube東宝MOVIEチャンネルにてプレミア公開する。この世界最速の解禁となる特別新映像の詳細なタイムスケジュール・プレミア公開URLは、映画公式SNS・HPを参照。
なお、7月3日発売の「日経エンタテインメント！」、7月6日発売の「ダ・ヴィンチ」でも『映画ちいかわ』の大特集が掲載される。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、7月24日公開。
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。
そんな『ちいかわ』の初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』での圧倒的なアクションシーンなど、ハイクオリティなアニメーションが評判のCygamesPictures。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。
この度、6月1日に解禁され大きな話題を呼んだ90秒の予告映像から、個性豊かなキャラクターたちを捉えた場面カットを追加で解禁。
併せて、本日1日の18時30分より放送される『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）に、ちいかわ、ハチワレ、うさぎたちが登場し、ハチワレが歌う映画のオープニングテーマ「くつずれ」を、杉並児童合唱団と共に初パフォーマンスすることが発表。当日は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎに加えて、映画に登場する島二郎、セイレーンのほか、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋といったテレビアニメでも人気のキャラクターたちが大集合。「FNS歌謡祭」でしか見られない豪華コラボレーションに要注目だ。
さらに3日、1日通して映画ちいかわの情報がたくさん解禁される「『映画ちいかわ』の夏が来るDAY」を実施することが明らかに。この日はテレビアニメの放送を皮切りに、20時まで、6つの大きな情報が続々と初解禁。1日の最後を飾る20時には、“怒涛の1日の終わりにぴったりな”映画本編の特別新映像をYouTube東宝MOVIEチャンネルにてプレミア公開する。この世界最速の解禁となる特別新映像の詳細なタイムスケジュール・プレミア公開URLは、映画公式SNS・HPを参照。
なお、7月3日発売の「日経エンタテインメント！」、7月6日発売の「ダ・ヴィンチ」でも『映画ちいかわ』の大特集が掲載される。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、7月24日公開。