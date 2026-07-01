◇ワールドカップ決勝トーナメント1回戦 メキシコ2ー0エクアドル（2026年6月30日 メキシコシティ）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でメキシコ（FIFAランク14位）がエクアドル（同23位）と対戦。前半から2点先制して、そのまま逃げ切って86年以来40年ぶりの決勝トーナメント勝利でベスト16入りを決めた。

元日本代表監督でもあるハビエル・アギーレが率いる開催国のメキシコは、1次リーグA組で史上6例目となる1次リーグ3連勝＆無失点突破して、2大会ぶりの決勝トーナメント進出となった。

日本時間午前10時キックオフ予定だったが、メキシコシティが悪天候のためキックオフが1時間遅れて日本時間午前11時に変更された。

地元の声援を受けてメキシコは前半から試合を動かした。前半22分、左サイドでFWフリアン・キニョネス（アルカディシア）が裏のスペースに抜け出し、縦パスに反応。ペナルティエリア中央で右足を振り抜いて、ゴール左上に突き刺して先制。さらに同31分、FWラウル・ヒメネス（フラム）がペナルティエリア中央から右足で2点目を挙げた。

後半は押し込まれる場面もありながら、リードを守り切って1986年メキシコ大会以来となる40年ぶりの決勝トーナメント勝利を飾った。

試合後には40年ぶりの決勝トーナメント勝利に選手たちは歓喜。キニョネスを胴上げするなど喜びを爆発させた。

▼ハビエル・アギーレ監督 最高に幸せだし、最高だね。