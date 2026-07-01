大阪の「毎日放送」社名変更へ、新商号を発表 MBSグループ創立75周年を機に 9・1付
大阪の株式会社毎日放送は7月1日、同社の社名（商号）を9月1日付で「株式会社MBS」に変更すると発表した。
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毎日放送は、MBSメディアホールディングス傘下で、主にテレビ事業を手がける。「MBSグループ創立75周年を機に、当社が目指す今後の方向性を新たな社名に反映しました」と説明する。
あわせて、「株式会社MBS企画」と「株式会社放送映画製作所」の社名もMBSブランドに改める。「これからもMBSグループ全体で社会の発展に貢献し続けます」と伝えた。
■社名（商号）の変更内容 2026年9月1日付
株式会社毎日放送→株式会社MBS
株式会社MBS企画→株式会社MBS KEYS（読み）キーズ
株式会社放送映画製作所→株式会社MBSテクタス（英字）TECTAS
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毎日放送は、MBSメディアホールディングス傘下で、主にテレビ事業を手がける。「MBSグループ創立75周年を機に、当社が目指す今後の方向性を新たな社名に反映しました」と説明する。
あわせて、「株式会社MBS企画」と「株式会社放送映画製作所」の社名もMBSブランドに改める。「これからもMBSグループ全体で社会の発展に貢献し続けます」と伝えた。
■社名（商号）の変更内容 2026年9月1日付
株式会社毎日放送→株式会社MBS
株式会社MBS企画→株式会社MBS KEYS（読み）キーズ
株式会社放送映画製作所→株式会社MBSテクタス（英字）TECTAS