【最新】JR千歳線 貨物列車とクマ衝突 クマを撤去し運転再開も特急8本など合わせて31本運休
2026年6月30日午後9時ごろ、JR千歳線の沼ノ端ー植苗駅間でJR貨物の貨物列車とクマが衝突しました。
JR北海道によりますと、クマと衝突した貨物列車は約40分後に運転を再開しましたが、後続の特急北斗19号（函館発 札幌行き）が、衝突したクマが札幌方面の線路内にいることを確認しました。
その後、ハンターや警察、保線社員が現地確認を行ってクマを撤去し、7月1日午前7時前に運転が再開されましたが、札幌と函館を結ぶ特急8本など合わせて31本が運休となる影響が出ています。
JR北海道は最新の運行状況をホームページで確認するよう呼び掛けています。
【特急の運休】
午前5:25 室蘭発札幌行き 特急すずらん1号
午前6:00 札幌発函館行き 特急北斗2号
午前6:02 函館発札幌行き 特急北斗1号
午前6:53 札幌発函館行き 特急北斗4号
午前7:30 札幌発東室蘭行き 特急すずらん2号
午前8:56 函館発札幌行き 特急北斗5号
午前10:45 函館発札幌行き 特急北斗9号
午前10:56 札幌発函館行き 特急北斗10号