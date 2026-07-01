ミスタードーナツを運営するダスキン（大阪府吹田市）は、現在販売中の『もっちゅりん』シリーズについて、第1弾商品は7月中旬以降、順次終了すると、6月30日に発表した。また、当初予定していた第2弾商品の発売は中止するという。

『もっちゅりん』（左が「もっちゅりんきなこ」、右が「もっちゅりんみたらし」） （画像提供：ダスキン）

『もっちゅりん』販売商品で、「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」の販売期間は7月中旬以降、各ショップの原材料がなくなり次第終了。「もっちゅりんいちご」については予定通り、6月末終了で各ショップの原材料がなくなり次第終了としている。





第1弾の終了については「想定を上回るご好評をいただいたため」というダスキン。予定していた第2弾商品については、「発売することにより、さらなるショップの混雑が想定されることから、お客様へのご迷惑を避けるため」中止するとのこと。



ダスキンは、「多くのお客様に『もっちゅりん』を楽しんでいただき、心より感謝申し上げます。また、本商品を楽しみにしていただいているお客様をはじめ、皆様のご期待に添えない結果となりましたことを深くお詫び申し上げます」と述べている。

「もっちゅりんきなこ」テイクアウト216円、イートイン220円 ※いずれも税込み（画像提供：ダスキン）