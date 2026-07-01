今田美桜＆磯村勇斗「血が足りません！」 現場を支えた熱量に監督が感謝
今田美桜が、自身が主演するドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』の試写会付きキャスト登壇イベントに、共演の磯村勇斗、船越英一郎、さらに及川拓郎監督とともに出席。“命を諦めない”という作品への思いを語ったほか、撮影現場での熱い裏側エピソードを明かした。
【写真】目がキラキラ！イベントに登壇した今田美桜
本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の、青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。救命医の春木遥役を今田、桐生昴役を磯村、ベテラン麻酔科医・権野正造役を船越が演じ、そのほか、寛一郎、泉澤祐希、戸次重幸、小雪らも出演する。
このイベントには、医師を目指す学生が参加。第1話の試写を終えたばかりの観客を見渡し「見ていただいてありがとうございます！ 医学生の方々がいらっしゃるということで緊張しているのですが……どうでしたか？」と緊張ぎみに感想を求めた今田だったが、大きな拍手が返ってきたことに大喜び。「“命を諦めない”という青くて熱い、正義感の強いドラマになっているので、何か1つでもその情熱が伝わればいいなと思っています」と語った。
その熱は撮影現場にも広がっており、2人の監修医に付きっ切りで指導してもらっていたのだとか。また、船越は「このお2人（今田＆磯村）はすごかったですよ！」と話し出し、「術野のシーンは、まるで料理をしているようだった」と表現する。ある程度はスタッフが整えた状態で手術シーンの撮影を進めるのだが、今田と磯村は「ずっと術野を育て続けるんですよ。内臓をあっちに持っていったり、ガーゼをここに入れたり」と、自主的に現場を撮りやすいように整えてくれていたのだと明かした。
そんな2人を見ていて、及川監督も「すごくありがたかった！」と言い、「毎回カットを撮るたびに（現場を）修復しなければいけないのですが、2人は自分たちで直してくれるんです」と感謝を述べる。ついには「ここにもっと血を付けておく？」「血が足りません！」など提案や指示もし出したそうで、「そういう姿勢に現場の士気は上がりましたし、常に助けられ続けています」と語った。
イベントでは、医学生たちに登壇者への質問も募集。その中に「今田さんは『ドクターX』で新人看護師役を務めましたが、医師役との違った難しさはありましたか？」という質問があり、今田は「全然違いますね！」と即答。「『ドクターX』では看護師として先生にオペ器具を渡す側だったのですが、立ち位置が変わるだけで、景色がまったく変わります。それが面白いなと思いました」と違いについて明かしていた。
ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』は、テレビ朝日系にて7月7日より毎週火曜21時放送（初回拡大スペシャル）。
【写真】目がキラキラ！イベントに登壇した今田美桜
本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の、青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。救命医の春木遥役を今田、桐生昴役を磯村、ベテラン麻酔科医・権野正造役を船越が演じ、そのほか、寛一郎、泉澤祐希、戸次重幸、小雪らも出演する。
その熱は撮影現場にも広がっており、2人の監修医に付きっ切りで指導してもらっていたのだとか。また、船越は「このお2人（今田＆磯村）はすごかったですよ！」と話し出し、「術野のシーンは、まるで料理をしているようだった」と表現する。ある程度はスタッフが整えた状態で手術シーンの撮影を進めるのだが、今田と磯村は「ずっと術野を育て続けるんですよ。内臓をあっちに持っていったり、ガーゼをここに入れたり」と、自主的に現場を撮りやすいように整えてくれていたのだと明かした。
そんな2人を見ていて、及川監督も「すごくありがたかった！」と言い、「毎回カットを撮るたびに（現場を）修復しなければいけないのですが、2人は自分たちで直してくれるんです」と感謝を述べる。ついには「ここにもっと血を付けておく？」「血が足りません！」など提案や指示もし出したそうで、「そういう姿勢に現場の士気は上がりましたし、常に助けられ続けています」と語った。
イベントでは、医学生たちに登壇者への質問も募集。その中に「今田さんは『ドクターX』で新人看護師役を務めましたが、医師役との違った難しさはありましたか？」という質問があり、今田は「全然違いますね！」と即答。「『ドクターX』では看護師として先生にオペ器具を渡す側だったのですが、立ち位置が変わるだけで、景色がまったく変わります。それが面白いなと思いました」と違いについて明かしていた。
ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』は、テレビ朝日系にて7月7日より毎週火曜21時放送（初回拡大スペシャル）。