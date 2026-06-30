『キングダム』山崎賢人＆志尊淳＆神尾楓珠が「anan」表紙に登場 フォーマルな装い
俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）、志尊淳、神尾楓珠が7月8日発売の「anan」（マガジンハウス）2503号のスペシャルエディションにて表紙を務める。映画『キングダム 魂の決戦』から、3人の若き将軍が登場する。
【動画】山崎賢人主演『キングダム 魂の決戦』怒とうのアクションシーン満載の予告
天下の大将軍を目指す主人公・信役の山崎と、冷静な知将・蒙恬役の志尊、強い闘志を秘めた王賁役の神尾は、『キングダム』の世界観を飛び出し、それぞれが現代のフォーマルな装いに身を包んで、雑誌ananの表紙を彩る。『キングダム』の3人の将がその熱い志を胸に現代にいたら、どう振る舞い、どんな関係だったのだろうと想像を膨らませるグラビアを披露する。
全9ページという大ボリュームの映画『キングダム』特集。フォーマルな衣装に身を包んだ3人が、クールに、そして艶やかにポーズを決める。また、3人が肩を組み、ほほ笑む姿からは、これから大将軍への道を駆け上ろうとしている、信、蒙恬、王賁の姿が脳裏に浮かぶ。
また、インタビューでは、歳の近い3人が、この作品にかけた想いや、背負っているもの、そして、仲睦まじい様子を素直な言葉で語る。さらに、過去の全作品を振り返るページを読めば、『キングダム』初心者も『キングダム 魂の決戦』を楽しめるようになっている。
【動画】山崎賢人主演『キングダム 魂の決戦』怒とうのアクションシーン満載の予告
天下の大将軍を目指す主人公・信役の山崎と、冷静な知将・蒙恬役の志尊、強い闘志を秘めた王賁役の神尾は、『キングダム』の世界観を飛び出し、それぞれが現代のフォーマルな装いに身を包んで、雑誌ananの表紙を彩る。『キングダム』の3人の将がその熱い志を胸に現代にいたら、どう振る舞い、どんな関係だったのだろうと想像を膨らませるグラビアを披露する。
また、インタビューでは、歳の近い3人が、この作品にかけた想いや、背負っているもの、そして、仲睦まじい様子を素直な言葉で語る。さらに、過去の全作品を振り返るページを読めば、『キングダム』初心者も『キングダム 魂の決戦』を楽しめるようになっている。