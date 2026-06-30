INI池崎理人＆高塚大夢、“トイ・ストーリー風”衣装で登場 プライベートでのディズニー秘話も【トイ・ストーリー５】
【モデルプレス＝2026/06/30】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）と高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）が6月30日、都内で開催された映画「トイ・ストーリー５」（7月3日公開）ジャパンプレミアのフォトコールに出席した。
【写真】INIメンバー、トイ・ストーリー風衣装で登場
池崎は作中の主人公であるウッディを彷彿とさせるウエスタン調の衣装、高塚はフォーキーのぬいぐるみを持って登場。高塚は「2人で一昨年にディズニーランド行って、トイストーリーマニアに一緒に乗ったんですけど、その時に理人からもたくさん内装のことを教えてもらったのがすごい思い出に残ってます」と、プライベートを振り返った。
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。全米では初週末3日間の興行収入がシリーズ史上No.1となるヒットを記録しており、“シリーズ最高の物語”に世界中から絶賛の声が上がっている。
レッドカーペットイベントには、ウッディ役の唐沢寿明、バズ役の所ジョージをはじめ、日下由美、広瀬アリス、佐野勇斗（M!LK）、井上和（乃木坂46）、松井ケムリ（令和ロマン）、竜星涼と本作のキャストが勢揃い。ほかにも、「トイ・ストーリー」ファンである板野友美、KAIRYU（MAZZEL）、雅久（aoen）、柏木由紀、ジェラードン、しなこ、多田梨音、時田音々、永尾柚乃、長浜広奈、濱口優、MAKI（＆TEAM）、マヂカルラブリー、南明奈、村重杏奈、若槻千夏ら豪華ゲストが集結した。（modelpress編集部）
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◆池崎理人＆高塚大夢、作品意識の装いで登場
池崎は作中の主人公であるウッディを彷彿とさせるウエスタン調の衣装、高塚はフォーキーのぬいぐるみを持って登場。高塚は「2人で一昨年にディズニーランド行って、トイストーリーマニアに一緒に乗ったんですけど、その時に理人からもたくさん内装のことを教えてもらったのがすごい思い出に残ってます」と、プライベートを振り返った。
◆「トイ・ストーリー５」ジャパンプレミア
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。全米では初週末3日間の興行収入がシリーズ史上No.1となるヒットを記録しており、“シリーズ最高の物語”に世界中から絶賛の声が上がっている。
レッドカーペットイベントには、ウッディ役の唐沢寿明、バズ役の所ジョージをはじめ、日下由美、広瀬アリス、佐野勇斗（M!LK）、井上和（乃木坂46）、松井ケムリ（令和ロマン）、竜星涼と本作のキャストが勢揃い。ほかにも、「トイ・ストーリー」ファンである板野友美、KAIRYU（MAZZEL）、雅久（aoen）、柏木由紀、ジェラードン、しなこ、多田梨音、時田音々、永尾柚乃、長浜広奈、濱口優、MAKI（＆TEAM）、マヂカルラブリー、南明奈、村重杏奈、若槻千夏ら豪華ゲストが集結した。（modelpress編集部）
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