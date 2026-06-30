永尾柚乃、ボー・ピープの姿に 博識ぶりに若槻千夏も驚き
俳優の永尾柚乃（9）が6月30日、都内で行われた映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットに登場した。
【写真】可愛すぎる…！キャラクター衣装で登場した永尾柚乃＆若槻千夏
ボー・ピープの衣装に身を包んで登場した永尾は、「本当は羊がいます」と、相棒であるビリー、ゴート、グラフの存在をアピール。「最新作では、ボー・ピープが戻ってきます」と笑顔で見どころを紹介し、作品への期待を高めた。
『トイ・ストーリー』との出会いについては、「ママとパパが大好きで、グッズもいっぱいあります。私も小さい時からアニメを見て、大好きです」とにっこり。さらに、「『トイ・ストーリー』を見ると、もっともっとおもちゃを大事にしよう、大切にしようと思うし、おもちゃ全部が愛おしくなって、かわいがろうって感じになります」と、作品への思いを語った。
イベント中も、『トイ・ストーリー』に関する豊富な知識を次々と披露。共に登壇した若槻千夏からは「ディズニー・ピクサーの人かと思うくらい」と驚かれ、会場の笑いを誘っていた。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、ジェシー（日下由美）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野勇斗）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬アリス）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
【写真】可愛すぎる…！キャラクター衣装で登場した永尾柚乃＆若槻千夏
ボー・ピープの衣装に身を包んで登場した永尾は、「本当は羊がいます」と、相棒であるビリー、ゴート、グラフの存在をアピール。「最新作では、ボー・ピープが戻ってきます」と笑顔で見どころを紹介し、作品への期待を高めた。
『トイ・ストーリー』との出会いについては、「ママとパパが大好きで、グッズもいっぱいあります。私も小さい時からアニメを見て、大好きです」とにっこり。さらに、「『トイ・ストーリー』を見ると、もっともっとおもちゃを大事にしよう、大切にしようと思うし、おもちゃ全部が愛おしくなって、かわいがろうって感じになります」と、作品への思いを語った。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、ジェシー（日下由美）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野勇斗）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬アリス）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。