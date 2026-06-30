“おひなさま”長浜広奈、淡い黄色のロングドレスで登場“ご飯よりも運動よりもおもちゃ！” 『トイ・ストーリー』好きのきっかけ明かす
タレントの“おひなさま”こと長浜広奈が6月30日、都内で行われた映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットに登場した。
【全身ショット】プリンセスみたい…ドレス姿の長浜広奈
長浜は淡い黄色のロングドレスを身にまとい、“トイ・ストーリー愛”を熱弁。「姉が『トイ・ストーリー』が大好きで、それがきっかけに『トイ・ストーリー』と出会ったんですけど、『トイ・ストーリー』を見てから、ご飯の時よりも運動する時よりもおもちゃで遊びたいってずっと思っていました」と興奮気味にハマったきっかけを明かした。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、ジェシー（日下由美）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野勇斗）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬アリス）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
【全身ショット】プリンセスみたい…ドレス姿の長浜広奈
長浜は淡い黄色のロングドレスを身にまとい、“トイ・ストーリー愛”を熱弁。「姉が『トイ・ストーリー』が大好きで、それがきっかけに『トイ・ストーリー』と出会ったんですけど、『トイ・ストーリー』を見てから、ご飯の時よりも運動する時よりもおもちゃで遊びたいってずっと思っていました」と興奮気味にハマったきっかけを明かした。
ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、ジェシー（日下由美）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野勇斗）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬アリス）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。