ワールドカップ北中米大会

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦し、1-2で敗れた。前半に佐野海舟のゴールで先制。元イングランド代表は「非常に物議を醸す」と指摘していた。

前半29分。センターライン付近でボールをインターセプトした佐野は、そのままドリブルで持ち上がってエリア外から右足一閃。ゴール左隅に決め、場内をどよめかせた。

しかし、その直前には自陣深くでマテウス・クーニャにタックル。ボールに触れておらず、すでにイエローカードをもらっていたこともありヒヤリとするシーンだった。

英公共放送「BBC」では、ライブブログで元イングランド代表スティーブ・ウォーノック氏のコメントを掲載。「ブラジルが「カイシュウ・サノはまだピッチにいるべきなのか」と言って見つめることになるため、非常に物議を醸すゴールだ」と指摘。そのうえで「正確なシュートで、アリソンにはチャンスがなかった」と称賛した。

また、同局のラジオで解説を務めた元イングランド代表クリス・サットン氏も「カイシュウ・サノは給水ブレイクの直前にマテウス・クーニャへファウルを犯した選手であり、ブラジルの選手たちは「彼はフィールドにいるべきではない」と言って主審を取り囲んでいた」と説明。「実に見事な、素晴らしいフィニッシュだ」と称えていた。



（THE ANSWER編集部）