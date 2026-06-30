お笑い芸人のハリウッドザコシショウ（52）とキンタロー。（44）が30日、都内でザバス新商品発表会「ザバス BIOPRO 新コンビ結成＆襲名披露セレモニー」に登壇した。

プロテインと乳酸菌を掛け合わせた飲料「ザバス BIOPRO ヨーグルト味」の発売に併せ、1日限りの新コンビ「BIOPRO」を結成。“プロテインザコシショウ”と“乳酸菌タロー。”として、黄色と水色のジャージー姿で登場した。

ザコシショウは「師弟関係ですんで、私ら。お互いに師匠と弟子みたいな。誇張芸人コンビみたいなね」と芸風にシンパシーを感じている様子。「女版ザコシショウって言われたり、男版キンタロー。って言われてね。相乗効果ですね」。

キンタロー。も組むことの相乗効果を「200種類あんねん」と言い、目指すは「MCです。『朝まで誇張テレビ』」と、コンビでの新番組を提案した。ネタ披露では、RADIO FISHの「PERFECT HUMAN」にそっくりな歌とダンスをパフォーマンス。「新曲もできたし。年末の紅白歌合戦、じゃない、青黄色歌合戦に向けて」と手応えばっちり。同席した女優池端杏慈（18）も「150点満点です」と笑いが止まらなかった。