アニメ「サイバーパンク：エッジランナーズ」より「ルーシー」が1/7フィギュアで立体化ライトアップ仕様のジオラマで劇中の雰囲気を演出
コトブキヤは、フィギュア「ルーシー」を2027年2月に発売する。価格は35,200円。
本商品はアニメ「サイバーパンク：エッジランナーズ」より「ルーシー」を1/7スケールフィギュア化したもので、ライトアップ仕様のジオラマが付属する。
劇中で印象的なルーシーの部屋をモチーフに立体化され、窓際のソファーに腰掛ける姿が表現されている。トレードマークでもある虹色の髪、ミステリアスな表情、スーツも細かく造形され、サイドテーブルには“ブローセフ”も造形されている。
窓際を再現した全高30cm近い台座は、USB給電の2色のLEDが組み込まれ、点灯すれば劇中のネオンチックなビジュアルを表現できる。窓は「オーロラ加工Ver.」、「オーロラ加工Ver.」がの2種類が標準で付属する。
また、コトブキヤ直営各店にて対象商品を1個予約・購入すると「表情替えパーツ」が特典で付いてくる。
ルーシー
2027年2月 発売予定
価格：35,200円
スケール：1/7
サイズ：全高約280mm（台座含む）
【予約開始】- コトブキヤオンラインショップ (@kotobukiya_2han) June 30, 2026
ルーシー（特典付）
アニメ『#サイバーパンク：エッジランナーズ』より、凄腕のネットランナー「ルーシー」の1/7フィギュアがライトアップ仕様のジオラマとともに登場！
限定特典は「表情替えパーツ」🎁https://t.co/k96ge7G9Tv#edgerunnners #サイバーパンクエッジランナーズ pic.twitter.com/Z9nxsNBkVX
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