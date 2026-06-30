【ルーシー】 2027年2月 発売予定 価格：35,200円

コトブキヤは、フィギュア「ルーシー」を2027年2月に発売する。価格は35,200円。

本商品はアニメ「サイバーパンク：エッジランナーズ」より「ルーシー」を1/7スケールフィギュア化したもので、ライトアップ仕様のジオラマが付属する。

劇中で印象的なルーシーの部屋をモチーフに立体化され、窓際のソファーに腰掛ける姿が表現されている。トレードマークでもある虹色の髪、ミステリアスな表情、スーツも細かく造形され、サイドテーブルには“ブローセフ”も造形されている。

窓際を再現した全高30cm近い台座は、USB給電の2色のLEDが組み込まれ、点灯すれば劇中のネオンチックなビジュアルを表現できる。窓は「オーロラ加工Ver.」、「オーロラ加工Ver.」がの2種類が標準で付属する。

また、コトブキヤ直営各店にて対象商品を1個予約・購入すると「表情替えパーツ」が特典で付いてくる。

ルーシー

2027年2月 発売予定

価格：35,200円

スケール：1/7

サイズ：全高約280mm（台座含む）

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