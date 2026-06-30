元フジテレビでフリーアナウンサーの中村仁美が３０日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に出演。この日未明に行われたサッカーＷ杯・日本−ブラジルを息子たちに観戦させなかったことを「睡眠よりも見せる教育もあったな」と後悔した。

番組冒頭でＷ杯決勝トーナメント１回戦で“王国”ブラジルと死闘を演じた日本の戦いを取り上げた。

ＭＣの恵俊彰から「中村さんは、ご覧になったんですか？」と聞かれると、「やっぱりきょうのことを考えたら、お弁当作りとか考えたら、ちょっと見られなかったんですけど」と日本時間午前２時キックオフという深夜帯とあって視聴を断念したと答えた。

「子供たち見たいって言ってたんですよ。でも学校もあるし、期末テストも近いから『寝ろ』って言って寝かせちゃったんですけど」と息子たちも就寝させたと説明。「そしたら朝、息子が『みんな見てた！』って、携帯で…。だからやっぱりこれは睡眠よりも見せる教育もあったなと思って、ちょっと後悔してます」と反省した。

恵は「うちは前半までは付き合いましたね。後半？期末テストがきょうからなので」と子供たちに試合の前半のみテレビ観戦させたと説明すると、中村は「悩むところですよね〜」とうなずいた。

続けて恵は「失点が多そうな気がしますよ、きょうは」と睡眠不足でテストに臨む子供を思いやると、スタジオの笑いを誘っていた。

中村は２０１１年３月、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と結婚。長男、次男、三男の３人の息子が誕生している。