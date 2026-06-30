＜FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会：日本1−2ブラジル＞◇決勝トーナメント1回戦◇6月29日（日本時間30日）◇ヒューストンスタジアム

日本（FIFAランキング18位）がブラジル（同6位）に1−2で屈した試合で、世界屈指のYouTuber、動画配信者のアップした動画が話題となっている。

投稿したのは、YouTube登録者5610万人の米配信者IShowSpeed（アイ・ショー・スピード）。サッカー大ファンのスピードは、大会の複数試合の観戦の様子をライブ配信してきており、日本−ブラジル戦はブラジルのユニフォームを着用して、高層階のスタンドから観戦する様子をアップ。日本のサッカーインフルエンサー、Taiyo Jrも同席した。

試合中はブラジルに家族がいることなどを明かしながら、ブラジルを応援。ただ鈴木彩艶の好セーブに対し、Taiyo Jrに名前を確認して「日本のキーパーはすばらしい」と話すなど、両軍にリスペクトを示しながら観戦した。前半、佐野海舟がゴールを決めると、大きく目を見開き、「コンニチハ！サヨウナラ！」と、教わったの日本語を絶叫しながら、驚きを示した。終了間際にブラジルの逆転ゴールが決まると、感極まった表情で天を仰ぎ絶叫した。試合後は涙をふきながら「ナイスゲーム！」「グレイトゲーム！」と繰り返した。

さらに注目されたのはスピードの試合後の振る舞い。傷心のTaiyo Jrが手に用意したゴミ袋を見ると、スピードは手にとり「日本のサポーターはいつもゴミを拾っている」と説明。スピードは高層階から一般のスタンドに降りた。現地での人気を示唆するように、ガードマンが囲む中、ファンの声援に応えつつ、日本のサポーター席に近づいて、一緒にゴミ拾いを始めた。ブラジルサポーターのゾーンにも移動し、ゴミ拾いを続けた。

さらに、ショックで席から立ち上がれない様子の日本サポーターを見つけると、スピードは「私は日本人がすばらしいと知っている。ありがとう」と肩を抱くようにして激励。落ち込むサポーターの背後ではアルゼンチンサポーターとみられる男性が「メッシ！メッシ！」と茶々を入れるように、目の前の試合と無関係の選手名を叫んで冷やかしていたが、スピードは「Shut Up！（黙れ！）」と一喝し、両軍の激闘をたたえた。

動画はライブ配信プラットフォームtwitchでアップされ、133万回を超える再生に。ごみ拾いや、日本サポをたたえ、冷やかしに激高する場面は、Xなどでも拡散された。Taiyo Jrもインスタグラムに投稿を複数して感謝の意を示している。

スピードはインスタグラムのフォロワーも5000万人に迫る、世界的に有名な配信者。サッカー愛は深く、さまざまな動画を配信しているほか、日本のアニメ「One Piece」やゲームなどのファンであることとも知られ、ゲーム実況も行っている。ミュージシャンとしても活動し、W杯の非公式応援ソングとして発表した「World Cup (Champions)」が、FIFAに認められ、事後にW杯公式アルバムに収録された。