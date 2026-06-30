◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 ドイツ 1―1（PK3―4） パラグアイ（2026年6月29日 米国・ボストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会決勝トーナメント1回戦が行われ、ドイツ（FIFAランキング10位）は延長1―1の末に突入したパラグアイ（同41位）とのPK戦に3―4で敗れて敗退した。

前半42分の相手CKで一度はGKノイアーがパンチングでボールを弾いたものの、こぼれ球を拾われて左サイドを崩され、相手FWエンシソに先制ヘディング弾を決められた。しかし、後半9分にFWハーバーツで左後方からのクロスに頭を合わせて試合を振り出しに戻した。

1―1の延長前半12分に右CKからDFターがネットを揺らしたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入で直前に相手GKへの反則があったとして認められず、PK戦に突入した。

先蹴りのドイツは1人目と4人目が失敗。しかし、パラグアイも4人目が枠を外す。ドイツは決められれば敗戦が決まる相手の5人目をノイアーが阻止してサドンデスに持ち込んだが、6人目のターが失敗。パラグアイに決められて3―4で敗れた。

ドイツは4度目の優勝を成し遂げた14年ブラジル大会後は2大会連続1次リーグ敗退。今大会は1次リーグ2連勝で1位突破を決めながら、エクアドルとの第3戦で逆転負けを喫していた。決勝トーナメントに向けた準備に水を差す敗戦にMFムシアラが「この敗戦から学び、大会の重要な局面に向けて準備しなければならない」と訴え、体勢を立て直して臨んだ一戦だったが、相手の堅守に苦戦。今大会初の延長戦突入でも決着がつかず、PK戦で敗れ去った。

パラグアイは8強入りした2010年南アフリカ大会以来の16強進出となった。