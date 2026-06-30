『ミニオンズ＆モンスターズ』ハリウッドがハチャメチャ大ピンチに!? 本予告＆場面写真解禁
『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの映画最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』より、大パニックのハリウッドでミニオンズが史上最大級の危機に立ち向かう本予告編、場面写真が解禁された。
【動画】ミニオンズが史上最大級の危機に立ち向かう！『ミニオンズ＆モンスターズ』日本版本予告
全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円）の超“モンスター”級アニメーション映画『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズ。日本国内では2022年に公開された洋画アニメ興行収入ランキングNo.1に輝いた『ミニオンズ フィーバー』から4年ぶりに、ミニオンズが主役としてスクリーンに帰ってくる。
日本語吹替版キャストには、豪華な顔ぶれが集結。ミニオンズの夢をサポートする映画監督・マックス役にシリーズ初参加となる松平健、ミニオンズの新たなボス候補・ドート役に千葉雄大、ドートと恋に落ちるデビー役に鈴木愛理、謎多きモンスター・グーミー役に山寺宏一。さらに、個性的なモンスターコンビのフィリップス役とハワード役をお笑いコンビ・バッテリィズのエースと寺家、ハリウッド女優のメリー役をLiSAが担当。そのほか、銀河万丈、寺依沙織、小野友樹、芹澤優ら声優陣が脇を固める。
この度、本予告編が完成。最強最悪のボスを求めて、霧に包まれた大海原の船旅を続けるミニオンズ一行。船上で出会い、友達となったジェームズとヘンリー、そしてエドは、ボス探しよりももっと楽しい夢を見つける。それは、ドキドキとワクワクが詰まった“映画撮影”！
ジェームズたちは迫力満点の＜モンスター映画＞の構想を思いつき、映画監督のマックス（声：松平健）に相談するも「モンスター役はどうする？」と質問され、撮影にピッタリの映えるモンスターを呪文で召喚することに。しかし、召喚できたのは小さな緑色のモンスター“グーミー”（声：山寺宏一）だった。
「超怖いモンスターを知っているよ！」と語るグーミーに協力してもらうと、フィリップス＆ハワード（声：バッテリィズ）ら凄まじいパワーを持つモンスターたちが次々と出現。そして「この惑星にあるすべてのものをぶっ壊すんだ！」というグーミーの真の狙いがついに明らかになり、ハリウッドの街はパニックに陥る。
危機が迫るジェームズを命がけで救おうとするヘンリー。果たして、ジェームズ、ヘンリー、エド、そしてミニオンズは大混乱のハリウッドを救うことができるのか？ そして、今回はどのような大騒動を巻き起こすのか？
場面写真は、最強最悪のボスを求めて旅を続けるミニオンズの姿、胸が躍る新たな出会いの数々が切り取られているほか、映画製作に心を奪われたジェームズ、ヘンリー、エドが、撮影に夢中になる姿が。カメラを手に目を輝かせるミニオンズや、真剣な表情で撮影に挑む仲間たちの様子からは、彼らが見つけた新たな“夢”への高鳴りが伝わってくる。
さらに、迫力満点の“モンスター映画”を撮るという夢に向かって突き進むジェームズたちの前に現れる、謎に包まれた緑色のモンスター“グーミー”をはじめとする個性豊かなモンスターたちの姿も。果たして彼らは理想の映画を完成させることができるのか。ワクワクが止まらないミニオンズの大冒険に期待が高まる。
映画『ミニオンズ＆モンスターズ』は、8月7日より全国公開。
【動画】ミニオンズが史上最大級の危機に立ち向かう！『ミニオンズ＆モンスターズ』日本版本予告
全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円）の超“モンスター”級アニメーション映画『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズ。日本国内では2022年に公開された洋画アニメ興行収入ランキングNo.1に輝いた『ミニオンズ フィーバー』から4年ぶりに、ミニオンズが主役としてスクリーンに帰ってくる。
この度、本予告編が完成。最強最悪のボスを求めて、霧に包まれた大海原の船旅を続けるミニオンズ一行。船上で出会い、友達となったジェームズとヘンリー、そしてエドは、ボス探しよりももっと楽しい夢を見つける。それは、ドキドキとワクワクが詰まった“映画撮影”！
ジェームズたちは迫力満点の＜モンスター映画＞の構想を思いつき、映画監督のマックス（声：松平健）に相談するも「モンスター役はどうする？」と質問され、撮影にピッタリの映えるモンスターを呪文で召喚することに。しかし、召喚できたのは小さな緑色のモンスター“グーミー”（声：山寺宏一）だった。
「超怖いモンスターを知っているよ！」と語るグーミーに協力してもらうと、フィリップス＆ハワード（声：バッテリィズ）ら凄まじいパワーを持つモンスターたちが次々と出現。そして「この惑星にあるすべてのものをぶっ壊すんだ！」というグーミーの真の狙いがついに明らかになり、ハリウッドの街はパニックに陥る。
危機が迫るジェームズを命がけで救おうとするヘンリー。果たして、ジェームズ、ヘンリー、エド、そしてミニオンズは大混乱のハリウッドを救うことができるのか？ そして、今回はどのような大騒動を巻き起こすのか？
場面写真は、最強最悪のボスを求めて旅を続けるミニオンズの姿、胸が躍る新たな出会いの数々が切り取られているほか、映画製作に心を奪われたジェームズ、ヘンリー、エドが、撮影に夢中になる姿が。カメラを手に目を輝かせるミニオンズや、真剣な表情で撮影に挑む仲間たちの様子からは、彼らが見つけた新たな“夢”への高鳴りが伝わってくる。
さらに、迫力満点の“モンスター映画”を撮るという夢に向かって突き進むジェームズたちの前に現れる、謎に包まれた緑色のモンスター“グーミー”をはじめとする個性豊かなモンスターたちの姿も。果たして彼らは理想の映画を完成させることができるのか。ワクワクが止まらないミニオンズの大冒険に期待が高まる。
映画『ミニオンズ＆モンスターズ』は、8月7日より全国公開。